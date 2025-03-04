Тюменский рэпер Витя Матанга может получить срок из-за песни

Сюжет МВД

Трек «Гаити», который выпустил Витя Матанга, попал под пристальное внимание МВД. За оскорбление полицейских на рэпера подали заявления в МВД РФ, СК РФ и Генпрокуратуру, ему грозит срок.

Тюменскому рэпперу Вите Матанга может грозить лишение свободы сроком до шести лет. Все из-за оскорбительных высказываний в адрес работников правоохранительных органов в его популярном треке «Гаити». После прослушивания записи, полиция, СК РФ и Генеральная прокуратура инициировали расследование в рамках двух статей Уголовного кодекса РФ. Фраза из песни вызвала негативную реакцию у бывшего сотрудника МВД Андрея Згонникова, занимающего пост председателя совета Отцов России. Згонников обратился в соответствующие инстанции с запросом о проведении проверки творчества артиста на предмет соответствия статьям, касающимся унижения человеческого достоинства и оскорбления представителей власти. От Матанги требуют принести публичные извинения и заменить спорную строчку на более корректный вариант: «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите», пишет Mash. «Целый месяц в Чарте. Спасибо за поддержку!», — опубликовал пост о нашумевшей песне 3 марта 2025 года Виктор на своей официальной странице во ВКонтакте. Поклонники тут же отреагировали на общественный резонанс. «Витëк, долетался походу», — отметил со смехом пользователь под постом Виктора. Тюменцев приглашают в Израиль, «Светофор» возобновил работу, каратист погиб на СВО Узнать подробнее Тюменские любители шансона готовятся отметить Международный женский день под «блатную» музыку. Группа «Бутырка» даст в Тюмени два концерт 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник». Тюменцы уже раскупили самые дорогие билеты. Читайте также: За фашиста ответил: суд взыскал с тюменца компенсацию за оскорбление В Тюмени прозвучат сирены Пьяного свердловского вахтовика высадили с поезда в Тюмени