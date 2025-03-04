Тюменский рэпер Витя Матанга может получить срок из-за песни

Posted 4 марта, 13:56
Published 4 марта, 13:56
Modified 4 марта, 13:58
Updated 4 марта, 13:58
Тюменскому рэпперу Вите Матанга может грозить лишение свободы сроком до шести лет. Все из-за оскорбительных высказываний в адрес работников правоохранительных органов в его популярном треке «Гаити».
После прослушивания записи, полиция, СК РФ и Генеральная прокуратура инициировали расследование в рамках двух статей Уголовного кодекса РФ.
Фраза из песни вызвала негативную реакцию у бывшего сотрудника МВД Андрея Згонникова, занимающего пост председателя совета Отцов России. Згонников обратился в соответствующие инстанции с запросом о проведении проверки творчества артиста на предмет соответствия статьям, касающимся унижения человеческого достоинства и оскорбления представителей власти.
От Матанги требуют принести публичные извинения и заменить спорную строчку на более корректный вариант: «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите», пишет Mash.
«Целый месяц в Чарте. Спасибо за поддержку!», — опубликовал пост о нашумевшей песне 3 марта 2025 года Виктор на своей официальной странице во ВКонтакте.
Поклонники тут же отреагировали на общественный резонанс.
«Витëк, долетался походу», — отметил со смехом пользователь под постом Виктора.
Тюменские любители шансона готовятся отметить Международный женский день под «блатную» музыку. Группа «Бутырка» даст в Тюмени два концерт 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник». Тюменцы уже раскупили самые дорогие билеты.