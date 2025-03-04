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Posted 4 марта, 13:56

Published 4 марта, 13:56

Modified 4 марта, 13:58

Updated 4 марта, 13:58

Тюменский рэпер Витя Матанга может получить срок из-за песни

Тюменский рэпер Витя Матанга может получить срок из-за песни

4 марта 2025, 13:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
МВД
Трек «Гаити», который выпустил Витя Матанга, попал под пристальное внимание МВД. За оскорбление полицейских на рэпера подали заявления в МВД РФ, СК РФ и Генпрокуратуру, ему грозит срок.

Тюменскому рэпперу Вите Матанга может грозить лишение свободы сроком до шести лет. Все из-за оскорбительных высказываний в адрес работников правоохранительных органов в его популярном треке «Гаити».

После прослушивания записи, полиция, СК РФ и Генеральная прокуратура инициировали расследование в рамках двух статей Уголовного кодекса РФ.

Фраза из песни вызвала негативную реакцию у бывшего сотрудника МВД Андрея Згонникова, занимающего пост председателя совета Отцов России. Згонников обратился в соответствующие инстанции с запросом о проведении проверки творчества артиста на предмет соответствия статьям, касающимся унижения человеческого достоинства и оскорбления представителей власти.

От Матанги требуют принести публичные извинения и заменить спорную строчку на более корректный вариант: «улетаю на Гаити, сотрудники полиции, простите», пишет Mash.

«Целый месяц в Чарте. Спасибо за поддержку!», — опубликовал пост о нашумевшей песне 3 марта 2025 года Виктор на своей официальной странице во ВКонтакте.

Поклонники тут же отреагировали на общественный резонанс.

«Витëк, долетался походу», — отметил со смехом пользователь под постом Виктора.
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Тюменские любители шансона готовятся отметить Международный женский день под «блатную» музыку. Группа «Бутырка» даст в Тюмени два концерт 6 и 9 марта в ДК «Железнодорожник». Тюменцы уже раскупили самые дорогие билеты.

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#Ксения Мальчева#Проверка#Уголовный кодекс#Рэп#Оскорбление#МВД#Витя Матанга
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