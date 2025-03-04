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Posted 4 марта, 05:15

Published 4 марта, 05:15

Modified 4 марта, 05:17

Updated 4 марта, 05:17

Для души и красоты: как порадовать женщин экологичным подарком на 8 марта

Для души и красоты: как порадовать женщин экологичным подарком на 8 марта

4 марта 2025, 05:15
Фото: ТЭО.
Современные женщины всё больше осознают важность экологичного подхода к повседневной жизни. Это значит, что, выбирая подарок, мужчины должны учитывать этот тренд, чтобы сюрприз действительно порадовал современную тюменку.

Подарок должен быть не только привлекательным, но и экологичным, напоминает региональный оператор.

Экологи советуют отдавать предпочтение подаркам без упаковки и оберточной бумаги. Если оформление все же важно, то выбирайте мономатериалы: бумагу без пластикового слоя, натуральные ткани и минималистичные элементы. Желательно, чтобы сам презент был изготовлен из экологичных или переработанных материалов.

Также многоразовые вещи станут отличным подарком для любой девушки, стремящейся к экологичному образу жизни. А вот от воздушных шаров и небесных фонариков лучше отказаться — они становятся неперерабатываемым мусор и могут причинить вред птицам, животным и рыбам.

«Несмотря на то, что придерживаться этих рекомендаций не всегда просто, расстраиваться не стоит. Осознанное потребление — это важная экологическая привычка, которая поможет избежать ненужных покупок. Основной принцип выбора любого подарка — его практичность», — подчеркивают в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Выбирая ту или иную вещь, всегда нужно понимать, насколько она будет полезна и востребована. Не позволяйте добрым намерениям превратиться в бесполезный мусор. Выбирайте с умом и дарите от сердца, правильный̆ выбор всегда остается за вами.

В преддверии 8 марта цена одного тюльпана в Тюмени достигнет 250 рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском цветочном хозяйстве, расположенном в деревне Зайково, к празднику 8 Марта вырастили свыше 300 тысяч тюльпанов. В тепличном хозяйстве на протяжении 30 лет к 8 марта создают раннюю весну.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#ТЭО
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