Для души и красоты: как порадовать женщин экологичным подарком на 8 марта

Posted 4 марта, 05:15
Published 4 марта, 05:15
Modified 4 марта, 05:17
Updated 4 марта, 05:17
Подарок должен быть не только привлекательным, но и экологичным, напоминает региональный оператор.
Экологи советуют отдавать предпочтение подаркам без упаковки и оберточной бумаги. Если оформление все же важно, то выбирайте мономатериалы: бумагу без пластикового слоя, натуральные ткани и минималистичные элементы. Желательно, чтобы сам презент был изготовлен из экологичных или переработанных материалов.
Также многоразовые вещи станут отличным подарком для любой девушки, стремящейся к экологичному образу жизни. А вот от воздушных шаров и небесных фонариков лучше отказаться — они становятся неперерабатываемым мусор и могут причинить вред птицам, животным и рыбам.
«Несмотря на то, что придерживаться этих рекомендаций не всегда просто, расстраиваться не стоит. Осознанное потребление — это важная экологическая привычка, которая поможет избежать ненужных покупок. Основной принцип выбора любого подарка — его практичность», — подчеркивают в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Выбирая ту или иную вещь, всегда нужно понимать, насколько она будет полезна и востребована. Не позволяйте добрым намерениям превратиться в бесполезный мусор. Выбирайте с умом и дарите от сердца, правильный̆ выбор всегда остается за вами.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском цветочном хозяйстве, расположенном в деревне Зайково, к празднику 8 Марта вырастили свыше 300 тысяч тюльпанов. В тепличном хозяйстве на протяжении 30 лет к 8 марта создают раннюю весну.