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Posted 4 марта, 04:29

Published 4 марта, 04:29

Modified 4 марта, 05:53

Updated 4 марта, 05:53

В Тюмени цены на пиво выросли на 20%

В Тюмени подорожало пиво: сколько стоит пенный напиток сегодня?

4 марта 2025, 04:29
Фото: 1MI.

В Тюмени цены на пиво выросли на 20%

В Тюмени с начала этого года подорожало пиво. В среднем стоимость данного алкогольного напитка выросла на 10-20%. В среднем бутылка пива сегодня стоит 80-100 рублей.

По словам тюменца Василия П, любителя пенного, цены поднялись на все популярные марки пивного напитка, как отечественного, так и заграничного производства. Причем стоимость некоторых бюджетных марок выросла на десятки рублей.

«Если в прошлом году пиво Hoegaarden стоило 80 рублей, то сегодня уже 100 рублей, Kozel в пределах 70 -80 рублей, а сегодня уже 100 рублей. Пиво BUD тоже подорожало до 105 рублей. Цена на „Старый Мельник“, „Жигули“, Efes, „Балтику“, Löwenbräu поднялась до 80 рублей. Ценник на заграничное начинается от 200 рублей. К примеру чешский Kozel, Leffe стоит 300 рублей, Pilsner Urquell — 260 рублей», — сообщил Василий.

По словам экономистов, причиной повышения стоимости стали рост акцизов, инфляция и высокий уровень спроса. С 1 января 2025 года, согласно Федеральному закону от 29.10.2024 №362-ФЗ, ставки акцизов на пиво поднялись с 26 рублей до 30 рублей за 1 литр — для пива с долей спирта от 0,5% и до 8,6% и с 51 рубля до 56 рублей за 1 литр — для пива с долей спирта свыше 8,6%.

Заметим, что с начала этого года подорожало не только пиво, но и крепкий алкоголь. По информации министерства финансов России, на 95 рублей увеличилась минимальная стоимость коньяка — с 556 до 651 рубля, на 69 рублей увеличилась цена на бренди — с 403 до 472 рублей, водка подорожала на 50 рублей — до 349 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость чая с начала года увеличилась на 8%. В среднем упоковка листового черного чая в тюменских магазинах сегодня стоит 250-450 рублей, пакетированного чая (25 пакетиков) — 90-150 рублей.

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