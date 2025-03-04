В Тюмени подорожало пиво: сколько стоит пенный напиток сегодня?

Posted 4 марта, 04:29
Published 4 марта, 04:29
Modified 4 марта, 05:53
Updated 4 марта, 05:53
По словам тюменца Василия П, любителя пенного, цены поднялись на все популярные марки пивного напитка, как отечественного, так и заграничного производства. Причем стоимость некоторых бюджетных марок выросла на десятки рублей.
«Если в прошлом году пиво Hoegaarden стоило 80 рублей, то сегодня уже 100 рублей, Kozel в пределах 70 -80 рублей, а сегодня уже 100 рублей. Пиво BUD тоже подорожало до 105 рублей. Цена на „Старый Мельник“, „Жигули“, Efes, „Балтику“, Löwenbräu поднялась до 80 рублей. Ценник на заграничное начинается от 200 рублей. К примеру чешский Kozel, Leffe стоит 300 рублей, Pilsner Urquell — 260 рублей», — сообщил Василий.
По словам экономистов, причиной повышения стоимости стали рост акцизов, инфляция и высокий уровень спроса. С 1 января 2025 года, согласно Федеральному закону от 29.10.2024 №362-ФЗ, ставки акцизов на пиво поднялись с 26 рублей до 30 рублей за 1 литр — для пива с долей спирта от 0,5% и до 8,6% и с 51 рубля до 56 рублей за 1 литр — для пива с долей спирта свыше 8,6%.
Заметим, что с начала этого года подорожало не только пиво, но и крепкий алкоголь. По информации министерства финансов России, на 95 рублей увеличилась минимальная стоимость коньяка — с 556 до 651 рубля, на 69 рублей увеличилась цена на бренди — с 403 до 472 рублей, водка подорожала на 50 рублей — до 349 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость чая с начала года увеличилась на 8%. В среднем упоковка листового черного чая в тюменских магазинах сегодня стоит 250-450 рублей, пакетированного чая (25 пакетиков) — 90-150 рублей.