В Тюмени подорожало пиво: сколько стоит пенный напиток сегодня?

По словам экономистов, причиной повышения стоимости стали рост акцизов, инфляция и высокий уровень спроса. С 1 января 2025 года, согласно Федеральному закону от 29.10.2024 №362-ФЗ, ставки акцизов на пиво поднялись с 26 рублей до 30 рублей за 1 литр — для пива с долей спирта от 0,5% и до 8,6% и с 51 рубля до 56 рублей за 1 литр — для пива с долей спирта свыше 8,6%.