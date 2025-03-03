300 тысяч тюльпанов: фоторепортаж из места, обеспечивающего цветами всю Тюмень

Posted 3 марта, 09:59
Published 3 марта, 09:59
Modified 3 марта, 10:01
Updated 3 марта, 10:01
В этом году в одном из тепличных хозяйств региона было выращено около 300 тысяч тюльпанов, несмотря на жесткие зимы и сложные условия. Уже более 30 лет в теплицах Зайково к 8 марта создают раннюю весну.
Статистика гласит, что в Тюмени постоянно проживают почти полмиллиона женщин. Получается, что это небольшое тепличное хозяйство может обеспечить тюльпанами две трети, если каждая получит по одному цветку.
Мы приехали к семье Куликовых, которые заведуют теплицами и застали из в разгар рабочего дня. Когда в Тюмени наступает март, заказов на цветы становится много. Тысячи тюльпанов необходимо срезать, упаковать и доставить заказчикам. К тому же, не все цветы цветут одновременно, и для этого приходится тщательно следить за температурными режимами и влажностью в теплицах.
Глава семейства и главный по хозяйству сейчас — Григорий Куликов, он следит за тем, чего, куда и сколько нужно отправить. Но основательницей бизнеса является его мама — Нина Григорьевна, она заполняет журнал продаж и отдает цветы заказчикам, покупающим тюльпаны в розницу или на организацию — в подарок сотрудницам.
Еще в 80-х годах она работала в советских теплицах и накапливала опыт по выращиванию цветов. Именно тогда и зародилась идея собственного хозяйства. Семья решила посвятить свою жизнь цветам. Все началось с небольшого хозяйства, а теперь тюльпаны выращиваются в шести огромных теплицах.
Хотя главным поставщиком саженцев тюльпанов для Тюмени остается Голландия, стоимость луковиц возросла в последние годы в три раза. Эта ситуация создает дополнительную нагрузку на производителей, и в этом году семья Куликовых вырастила 300 тысяч тюльпанов, хотя в прошлом году было 330 тысяч. Сложности с поставками и качеством саженцев, около 25% брака.
«Много брака привозят, такого раньше не было. А мы с 1998 года из Голландии заказываем саженцы», — сетует Нина Григорьевна.
В теплицах Зайково, чтобы создать необходимые климатические условия для роста тюльпанов, установлены системы обогрева и вентиляции. Тюменские зимы требуют особой подготовки: с сентября луковицы охлаждаются, затем начинается активный рост с необходимыми температурами, которые поддерживаются обогревателями и специальным световым режимом. Такой подход позволяет вырастить цветы даже в условиях сибирского климата.
Кроме того, необходимо постоянно поддерживать влажность и контролировать температуру, что важно в период активного цветения. Все эти усилия требуют огромных затрат, но позволяют обеспечить стабильность бизнеса, даже в условиях региона, где температура зимой может опускаться до -40 градусов.
Так как выращивание тюльпанов — это семейный бизнес, практически все члены семьи участвуют в процессе, от посадки и ухода за растениями до упаковки и доставки готовой продукции.
«С 10 лет я уже тут помогал. У меня высшее образование есть, но благодаря родителям будто уже одно высшее получил. Тут ведь обязательно надо знать химию — всю таблицу Менделеева. Потому что мы же постоянно удобрения используем, а с ними нужно с умом работать, чтобы не сжечь, добавить все вовремя, не пересушить. Физику нужно знать, чтобы нужные условия создать для того, чтобы тюльпаны выросли к нужному времени», — рассказал «Нашему городу» Григорий Куликов.
Затраты на оснащение одной теплицы составляют от 3 млн рублей, а постоянное обновление оборудования и покупка саженцев — это дополнительные расходы. Но Куликовы говорят, что доходов с производства хватает, чтобы обеспечить всю семью.
Пока в регионе нет крупных производителей саженцев, инвестиции в местное производство могли бы существенно снизить затраты и улучшить качество продукции.
Когда приходит вопрос о будущем бизнеса, владельцы уверены, что передадут свои теплицы и знания детям, если те захотят продолжить. Хотя Григорий и шутит, что если дети не будут заинтересованы в цветочном бизнесе, то разберут теплицы, но не сомневается, что культура выращивания тюльпанов в Тюмени имеет будущее. В теплицах они продолжают работать в полную силу, и каждый день наполняет их теплом и любовью к своему делу.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что к 8 марта средняя стоимость тюльпанов увеличится до 47%, купить пионовидный тюльпан можно будет за 250 рублей. Эксперты это связывают с курсом доллара и затратами на логистику.