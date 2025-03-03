300 тысяч тюльпанов: фоторепортаж из места, обеспечивающего цветами всю Тюмень

Когда приходит вопрос о будущем бизнеса, владельцы уверены, что передадут свои теплицы и знания детям, если те захотят продолжить. Хотя Григорий и шутит, что если дети не будут заинтересованы в цветочном бизнесе, то разберут теплицы, но не сомневается, что культура выращивания тюльпанов в Тюмени имеет будущее. В теплицах они продолжают работать в полную силу, и каждый день наполняет их теплом и любовью к своему делу.