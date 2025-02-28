В преддверии 8 марта цена одного тюльпана в Тюмени достигнет 250 рублей

Также многие бизнесмены из них ориентированы на выращивание цветов к праздничным датам, в частности, к 8 марта. По экспертным оценкам, доля отечественных цветов на российском рынке составляет 25-35% в зависимости от вида, остальной объем обеспечивается за счет импорта из Кении, Эквадора, Колумбии и Нидерландов.