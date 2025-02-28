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Posted 28 февраля, 08:43

Published 28 февраля, 08:43

Modified 28 февраля, 08:45

Updated 28 февраля, 08:45

В преддверии 8 марта цена одного тюльпана в Тюмени достигнет 250 рублей

В преддверии 8 марта цена одного тюльпана в Тюмени достигнет 250 рублей

28 февраля 2025, 08:43
Фото: 1MI.
К 8 марта средняя стоимость тюльпанов увеличится до 47%, купить пионовидный тюльпан можно будет за 250 рублей. Эксперты это связывают с курсом доллара и затратами на логистику.

В преддверии Международного женского дня стоимость тюльпанов в Тюменской области может подскочить почти наполовину. Такую оценку приводит доцент Финансового университета Дмитрий Морковкин.

В конце февраля цена на крупные тюльпаны находится в пределах от 85 до 150 рублей, а к 8 марта их цена может достичь 150-220 рублей. Юрий Садаускас, глава цветочной студии BezPovoda, прогнозирует увеличение стоимости пионовидных тюльпанов до 250 рублей.

Подорожали не только тюльпаны, другие виды цветов в среднем стали дороже на 15-20%. Это обусловлено ростом курса доллара и удорожанием транспортных расходов, пишет РБК Тюмень.

Также многие бизнесмены из них ориентированы на выращивание цветов к праздничным датам, в частности, к 8 марта. По экспертным оценкам, доля отечественных цветов на российском рынке составляет 25-35% в зависимости от вида, остальной объем обеспечивается за счет импорта из Кении, Эквадора, Колумбии и Нидерландов.

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«Наш город» уже писал о заоблачных ценах на тюльпаны в Тюмени. В точках продаж весенние цветы продают от 200 до 230 рублей за штуку.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Цветы#Цены#Тюльпаны
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