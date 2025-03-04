В Тюмени 4 марта термометры покажут -22

Posted 4 марта, 01:12
Published 4 марта, 01:12
Modified 4 марта, 01:12
Updated 4 марта, 01:12
В Тюмени 4 марта метеорологи прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -13…-4, в темное время суток ожидается до -12…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:23 закат в 18:15, продолжительность дня 10 часов 52 минуты.
В Тобольске 4 марта ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -12…-2, в вечерние и ночные часы -7…-12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:14, закат в 18:03 продолжительность дня 10 часов 49 минут.
В Ишиме 4 марта метеорологи обещают пасмурную погоду без осадков. Утром и днем ожидается -11…-5, ночью температура воздуха составит -15…-11. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:06 закат в 18:01 продолжительность дня 10 часов 55 минут.