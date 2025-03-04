У тюменцев заберут гаражи в центре города ради строительства новой дороги

Posted 4 марта, 04:55
Published 4 марта, 04:55
Modified 4 марта, 04:58
Updated 4 марта, 04:58
«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры „Строительство улицы Софьи Ковалевской на участке от улицы Советская до улицы Даудельная“ изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта обеспечить возмещение за изымаемые объекты согласно перечню, указанному в приложении к настоящему распоряжению», — указано в документе.
Всего под изъятие попадут 10 земельных участков в районе улица Советсткая и 17 гаражей.
Отметим, проектная документация по строительству новой автомобильной дороги в районе улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская протяженностью 272,9 метра уже разработана и одобрена государственной экспертизой. По предварительным данным, работы по возведению новой дороги будут проведены до 2030. На строительство потратят 60,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на ремонт дорог в 2025 году потратят более 6 миллиардов рублей. Большая часть средств будет направлена на проведение ремонтных дорожных работ в районах тюменского региона.