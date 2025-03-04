У тюменцев заберут гаражи в центре города ради строительства новой дороги

Отметим, проектная документация по строительству новой автомобильной дороги в районе улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская протяженностью 272,9 метра уже разработана и одобрена государственной экспертизой. По предварительным данным, работы по возведению новой дороги будут проведены до 2030. На строительство потратят 60,3 миллиона рублей.