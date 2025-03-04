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Posted 4 марта, 04:55

Published 4 марта, 04:55

Modified 4 марта, 04:58

Updated 4 марта, 04:58

У тюменцев изымут 17 гаражей на Советской для продления улицы Софьи Ковалевской

У тюменцев заберут гаражи в центре города ради строительства новой дороги

4 марта 2025, 04:55
Фото: 1MI.

У тюменцев изымут 17 гаражей на Советской для продления улицы Софьи Ковалевской

Под изъятие попадут земельные участки в районе ТРЦ «Гудвин». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации города.
«В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры „Строительство улицы Софьи Ковалевской на участке от улицы Советская до улицы Даудельная“ изъять земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для муниципальных нужд муниципального образования городской округ город Тюмень. Департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта обеспечить возмещение за изымаемые объекты согласно перечню, указанному в приложении к настоящему распоряжению», — указано в документе.

Всего под изъятие попадут 10 земельных участков в районе улица Советсткая и 17 гаражей.

Отметим, проектная документация по строительству новой автомобильной дороги в районе улиц Софьи Ковалевской — Даудельная — Советская протяженностью 272,9 метра уже разработана и одобрена государственной экспертизой. По предварительным данным, работы по возведению новой дороги будут проведены до 2030. На строительство потратят 60,3 миллиона рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на ремонт дорог в 2025 году потратят более 6 миллиардов рублей. Большая часть средств будет направлена на проведение ремонтных дорожных работ в районах тюменского региона.

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