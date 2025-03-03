Последствия гладких дорог: как качество покрытия влияет на аварийность в Тюмени?

В первом полугодии 2024 года Тюменская область попала в число лидеров по числу ДТП с пострадавшими. На 100 тысяч единиц автотранспорта в регионе за первые шесть месяцев пострадали 176 человек, а на 100 тысяч жителей — 106,2 человека стали жертвами или пострадали в авариях. Это ставит Тюменскую область в число пяти худших регионов по статистике аварийности с погибшими и пострадавшими, что подчеркивает необходимость серьезных изменений в дорожной безопасности и инфраструктуре.