Последствия гладких дорог: как качество покрытия влияет на аварийность в Тюмени?

Posted 3 марта, 09:55
Published 3 марта, 09:55
Modified 3 марта, 09:57
Updated 3 марта, 09:57
По данным Главного управления Госавтоинспекции Тюменской области, в 2024 году в регионе погибли 180 человек в результате ДТП, что на 16 человек меньше, чем в 2023 году (196 смертельных случаев). В свою очередь, на региональных трассах ситуация оставалась сложной. Аварийность на таких дорогах, как Обход Тюмени (111 ДТП, 5 погибших и 144 раненых), Боровский — Богандинский (67 ДТП, 8 погибших и 103 раненых), Тюмень — Нижняя Тавда (30 ДТП, 5 погибших и 42 раненых), продолжает оставаться на высоком уровне.
В первом полугодии 2024 года Тюменская область попала в число лидеров по числу ДТП с пострадавшими. На 100 тысяч единиц автотранспорта в регионе за первые шесть месяцев пострадали 176 человек, а на 100 тысяч жителей — 106,2 человека стали жертвами или пострадали в авариях. Это ставит Тюменскую область в число пяти худших регионов по статистике аварийности с погибшими и пострадавшими, что подчеркивает необходимость серьезных изменений в дорожной безопасности и инфраструктуре.
Одной из основных причин роста числа ДТП является нарушение скоростного режима — так говорят в Госавтоинспекции. В 2024 году тюменские водители нарушили скоростной режим более 1 миллиона раз. При этом за год около 21,7 тысячи раз автовладельцы проехали на запрещающий сигнал светофора и около 2 тысяч выехали на встречную полосу движения.
Однако, как считает аварийный комиссар Владимир Мельников, в случаях с превышением скоростного режима важно учитывать еще и состояние дорожного полотна.
«Неровности, ямы и трещины на покрытии могут побуждать водителей увеличивать скорость, пытаясь преодолеть проблемные участки, что увеличивает риск потери контроля над автомобилем», — говорит эксперт.
Также он считает, что качество дорожного покрытия напрямую оказывает существенное влияние на безопасность движения. В случае с региональными дорогами Тюменской области состояние покрытия часто оставляет желать лучшего.
В частности, как рассказал «Нашему городу» тюменский общественник Алексей Савоськин, дороги, которые укладываются с использованием битумных смесей, отличаются гладкостью и не обеспечивают необходимого сцепления для автомобилей, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению устойчивости транспортных средств.
«Одним из примеров такого покрытия является асфальт, изготовленный без использования щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обеспечивал бы необходимую шероховатость. Большинство современных автомобилей, включая те, что производятся в России, оснащены интеллектуальными системами курсовой устойчивости или антибукса. Эти системы рассчитаны на дороги с шероховатым покрытием, которое помогает автомобилям не пробуксовывать при начале движения и сохранять устойчивость. Когда дороги укладываются из гладкого асфальта, эти системы начинают воспринимать такие участки как гололед, что значительно увеличивает риск аварий. В свою очередь, это ведет к более длинному тормозному пути и повышенной вероятности потери контроля за автомобилем», — объясняет Савоськин.
Эксперт также отмечает, что в свое время региональный «Народный фронт» сумел убедить местные власти в необходимости использования более дорогого щебеночно-мастичного асфальтобетона для улучшения дорожных условий. ЩеМ отличается высокой шероховатостью, что делает дорожное покрытие более безопасным для движения.
Однако в последние годы подрядчики в Тюменской области активно используют более дешевые битумные смеси, которые обеспечивают гладкость покрытия, что в свою очередь ухудшает сцепление колес с дорогой. В этом контексте возникает вопрос о контроле за качеством асфальта и ответственностью подрядчиков, которые, по мнению Савоськина, могут заменять более безопасный ЩеМ на битумные смеси для получения коммерческой выгоды.
Савоськин также указывает, что Госавтоинспекция Тюменской области, в первую очередь, занимается контролем за соблюдением правил дорожного движения, но её роль в контроле качества дорожного покрытия также не должна быть ограничена. Важно, чтобы инспекция совместно с дорожными службами региона регулярно проводила проверки качества дорог, обращая внимание не только на наличие дефектов на покрытии, но и на его состав и соответствие стандартам безопасности.
«Этот контроль должен включать в себя анализ материалов, используемых для укладки асфальта, чтобы предотвратить случаи использования низкокачественных материалов, которые могут ухудшить сцепление и повлиять на безопасность движения», — говорит общественник.
Рост числа аварий в Тюменской области связан как с поведением водителей, так и с качеством дорожного покрытия. Ухудшение ситуации с региональными дорогами, а также использование низкокачественных материалов для укладки асфальта, в значительной степени способствуют росту аварийности. Улучшение качества дорог, особенно с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, может существенно повысить безопасность на трассах, снизив количество аварий и спасая жизни. Госавтоинспекция и дорожные службы должны работать в тесной связке для обеспечения безопасности дорожного движения, что требует более строгого контроля за состоянием дорог и повышения ответственности подрядчиков за качество выполняемых работ.
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