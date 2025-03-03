nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 09:55

Published 3 марта, 09:55

Modified 3 марта, 09:57

Updated 3 марта, 09:57

Качество дорог сказывается на аварийности в Тюмени.

Последствия гладких дорог: как качество покрытия влияет на аварийность в Тюмени?

3 марта 2025, 09:55
Фото: 1MI. Качество дорог сказывается на аварийности в Тюмени.

Качество дорог сказывается на аварийности в Тюмени

Сюжет
ДТП
В последние годы Тюменская область столкнулась с ростом числа дорожно-транспортных происшествий. Особенно тревожным является рост аварийности на региональных автодорогах, где качество дорожного покрытия становится важным фактором. Кто виноват в жутких тюменских авариях?

Общее состояние аварийности в Тюменской области

По данным Главного управления Госавтоинспекции Тюменской области, в 2024 году в регионе погибли 180 человек в результате ДТП, что на 16 человек меньше, чем в 2023 году (196 смертельных случаев). В свою очередь, на региональных трассах ситуация оставалась сложной. Аварийность на таких дорогах, как Обход Тюмени (111 ДТП, 5 погибших и 144 раненых), Боровский — Богандинский (67 ДТП, 8 погибших и 103 раненых), Тюмень — Нижняя Тавда (30 ДТП, 5 погибших и 42 раненых), продолжает оставаться на высоком уровне.

В первом полугодии 2024 года Тюменская область попала в число лидеров по числу ДТП с пострадавшими. На 100 тысяч единиц автотранспорта в регионе за первые шесть месяцев пострадали 176 человек, а на 100 тысяч жителей — 106,2 человека стали жертвами или пострадали в авариях. Это ставит Тюменскую область в число пяти худших регионов по статистике аварийности с погибшими и пострадавшими, что подчеркивает необходимость серьезных изменений в дорожной безопасности и инфраструктуре.

Мужчина погиб в жутком ДТП с фурой на тюменской трассе
Узнать подробнее

Причины роста числа аварий

Одной из основных причин роста числа ДТП является нарушение скоростного режима — так говорят в Госавтоинспекции. В 2024 году тюменские водители нарушили скоростной режим более 1 миллиона раз. При этом за год около 21,7 тысячи раз автовладельцы проехали на запрещающий сигнал светофора и около 2 тысяч выехали на встречную полосу движения.

Однако, как считает аварийный комиссар Владимир Мельников, в случаях с превышением скоростного режима важно учитывать еще и состояние дорожного полотна.

«Неровности, ямы и трещины на покрытии могут побуждать водителей увеличивать скорость, пытаясь преодолеть проблемные участки, что увеличивает риск потери контроля над автомобилем», — говорит эксперт.

Также он считает, что качество дорожного покрытия напрямую оказывает существенное влияние на безопасность движения. В случае с региональными дорогами Тюменской области состояние покрытия часто оставляет желать лучшего.

В частности, как рассказал «Нашему городу» тюменский общественник Алексей Савоськин, дороги, которые укладываются с использованием битумных смесей, отличаются гладкостью и не обеспечивают необходимого сцепления для автомобилей, что может привести к увеличению тормозного пути и снижению устойчивости транспортных средств.

«Одним из примеров такого покрытия является асфальт, изготовленный без использования щебеночно-мастичного асфальтобетона, который обеспечивал бы необходимую шероховатость. Большинство современных автомобилей, включая те, что производятся в России, оснащены интеллектуальными системами курсовой устойчивости или антибукса. Эти системы рассчитаны на дороги с шероховатым покрытием, которое помогает автомобилям не пробуксовывать при начале движения и сохранять устойчивость. Когда дороги укладываются из гладкого асфальта, эти системы начинают воспринимать такие участки как гололед, что значительно увеличивает риск аварий. В свою очередь, это ведет к более длинному тормозному пути и повышенной вероятности потери контроля за автомобилем», — объясняет Савоськин.

Эксперт также отмечает, что в свое время региональный «Народный фронт» сумел убедить местные власти в необходимости использования более дорогого щебеночно-мастичного асфальтобетона для улучшения дорожных условий. ЩеМ отличается высокой шероховатостью, что делает дорожное покрытие более безопасным для движения.

Однако в последние годы подрядчики в Тюменской области активно используют более дешевые битумные смеси, которые обеспечивают гладкость покрытия, что в свою очередь ухудшает сцепление колес с дорогой. В этом контексте возникает вопрос о контроле за качеством асфальта и ответственностью подрядчиков, которые, по мнению Савоськина, могут заменять более безопасный ЩеМ на битумные смеси для получения коммерческой выгоды.

Появилось видео массового ДТП на тюменской трассе
Узнать подробнее

Как госавтоинспекция должна контролировать качество дорог?

Савоськин также указывает, что Госавтоинспекция Тюменской области, в первую очередь, занимается контролем за соблюдением правил дорожного движения, но её роль в контроле качества дорожного покрытия также не должна быть ограничена. Важно, чтобы инспекция совместно с дорожными службами региона регулярно проводила проверки качества дорог, обращая внимание не только на наличие дефектов на покрытии, но и на его состав и соответствие стандартам безопасности.

«Этот контроль должен включать в себя анализ материалов, используемых для укладки асфальта, чтобы предотвратить случаи использования низкокачественных материалов, которые могут ухудшить сцепление и повлиять на безопасность движения», — говорит общественник.

Рост числа аварий в Тюменской области связан как с поведением водителей, так и с качеством дорожного покрытия. Ухудшение ситуации с региональными дорогами, а также использование низкокачественных материалов для укладки асфальта, в значительной степени способствуют росту аварийности. Улучшение качества дорог, особенно с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, может существенно повысить безопасность на трассах, снизив количество аварий и спасая жизни. Госавтоинспекция и дорожные службы должны работать в тесной связке для обеспечения безопасности дорожного движения, что требует более строгого контроля за состоянием дорог и повышения ответственности подрядчиков за качество выполняемых работ.

Водитель фуры умер после жуткого ДТП на тюменской трассе
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области Госавтоинспекция гремит коррупционными скандалами. Как миллионы рублей на дорогах разрушают доверие к власти и что скрывают за кулисами?

Читайте также:
Тюменскую трассу полностью перекрыли из-за ДТПВ Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылсяТри человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
#Алиса Вернер#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика