На ремонт дорог в Тюменской области власти потратят шесть миллиардов рублей

Posted 3 марта, 12:46
Published 3 марта, 12:46
Modified 3 марта, 12:48
Updated 3 марта, 12:48
Власти Тюменской области объявили о поиске подрядчиков для выполнения дорожных работ общей стоимостью 6,16 миллиарда рублей. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, значительные средства будут направлены на ремонт дорог в различных районах области.
Впервые в таком составе Заводоуковский городской округ, Ялуторовский и Упоровский районы участвуют в торгах. В текущем году на дорожные работы в этих районах выделено 1,13 миллиарда рублей, что позволит отремонтировать более 30 километров дорог.
В конце 2023 года на эти же районы было выделено 644 миллиона рублей, а в текущем году сумма увеличена до миллиарда рублей. Планируется обновить 52 километра дорог в Абатском, Викуловском, Сорокинском районах.
В Исетском, Нижнетавдинском, Тюменском и Ярковском районах, где ранее уже проводились крупные дорожные работы, в 2024 году было потрачено 937 миллионов рублей. Новая закупка оценивается в 1,17 миллиарда рублей и предполагает ремонт 49 километров дорожного полотна. В них входят участки дорог Заводоуковск — Упорово, Новая Заимка — Колесниково-Комиссарово, Падун — Лебедевка, Шадринск — Ялуторовск, Ялуторовск — Ярково и другие.
На Вагайский и Тобольский районы в 2024 году выделено 455 млн рублей, в текущем году расходы составят 768 млн рублей, что позволит обновить 35 км дорог.
В список также включены Аромашевский, Бердюжский районы и Голышмановский округ. Ранее они участвовали в других торгах, но сейчас выделены в отдельный лот стоимостью 910 млн рублей, что позволит обновить 39 км дорог, пишет ура.ру.
Департамент ЖКХ Тюменской области заявил, что известный «муравейник», расположенный по улице Республики, 92 полностью отремонтируют к 2050 году.