На ремонт дорог в Тюменской области власти потратят шесть миллиардов рублей

В Исетском, Нижнетавдинском, Тюменском и Ярковском районах, где ранее уже проводились крупные дорожные работы, в 2024 году было потрачено 937 миллионов рублей. Новая закупка оценивается в 1,17 миллиарда рублей и предполагает ремонт 49 километров дорожного полотна. В них входят участки дорог Заводоуковск — Упорово, Новая Заимка — Колесниково-Комиссарово, Падун — Лебедевка, Шадринск — Ялуторовск, Ялуторовск — Ярково и другие.