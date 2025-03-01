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Posted 1 марта, 09:31

Published 1 марта, 09:31

Modified 1 марта, 09:31

Updated 1 марта, 09:31

Тюменский дом-муравейник полностью отремонтируют к 2050 году

Тюменский дом-муравейник полностью отремонтируют к 2050 году

1 марта 2025, 09:31
Фото: 2 ГИС.
Тюменский многоквартирный дом по улице Республики, 92, известный как «муравейник» полностью отремонтируют к 2050 году. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

По данным ведомства, работы по капитальному ремонту будут проведены в несколько этапов — до 2026 году заменят лифтовое оборудование, далее будут обновлены фасад, крыша, системы водо- и электроснабжения, пишет РБК Тюмень.

В департаменте также отметили, что собственники квартир в многоэтажке на Республики могут принять решение о досрочном капремонте определенных элементов дома.

«Собственники формируют фонд капремонта общего имущества на специальном счете. Они имеют право принять решение о проведении капремонта раньше срока, установленного региональной программой. Для этого необходимо наличие необходимого объема собранных финансовых средств. При этом необходимость такого ремонта должна быть подтверждена заключением, подтверждающим факт достижения предельно допустимых характеристик надежности и безопасности эксплуатации его элементов», — пояснили в департаменте ЖКХ Тюменской области.
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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени озвучили срок проведения ремонта фасада дома на Республике, 92. По данным департамента ЖКХ по Тюменской области, реставрация запланирована на 2027–2029 годы. Ранее власти уже пытались отреставрировать фасад «муравейника» — даже была подготовлена проектная документация. Однако работы так и не были выполнены из-за того, что из бюджета на эти цели денежные средства так и не выделили.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Муравейник
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