Тюменский дом-муравейник полностью отремонтируют к 2050 году

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени озвучили срок проведения ремонта фасада дома на Республике, 92. По данным департамента ЖКХ по Тюменской области, реставрация запланирована на 2027–2029 годы. Ранее власти уже пытались отреставрировать фасад «муравейника» — даже была подготовлена проектная документация. Однако работы так и не были выполнены из-за того, что из бюджета на эти цели денежные средства так и не выделили.