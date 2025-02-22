В Тюмени хотят построить новый выезд на объездную

Posted 22 февраля, 12:18
Published 22 февраля, 12:18
Modified 22 февраля, 18:39
Updated 22 февраля, 18:39
Соответствующая закупка стоимостью 2 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.
В документации указано, что подрядная организация должна будет разработать варианты инженерных решений в части конструкции дорожной одежды с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по каждому варианту, подготовить проектную документацию на устройство примыкания.
Все работы необходимо выполнить до 1 ноября 2026 года. В контракте указано, что денежные средства подрядной организации будут перечислены за работу только в 2026 году.
Заявки на участие будут принимать до 6 марта 2025 года. Подведение итогов аукциона состоится 11 марта.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства автомобильной дороги «Обход д. Ожогина» у жителей региона заберут 7 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимого имущества.