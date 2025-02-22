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Posted 22 февраля, 12:18

Published 22 февраля, 12:18

Modified 22 февраля, 18:39

Updated 22 февраля, 18:39

В Тюмени хотят построить новый выезд на объездную

В Тюмени хотят построить новый выезд на объездную

22 февраля 2025, 12:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется разработкой проектной документации по объекту: «Устройство примыкания к автомобильной дороге „Обход города Тюмени“ от автомобильной дороги по улице Константина Посьета».

Соответствующая закупка стоимостью 2 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.

В документации указано, что подрядная организация должна будет разработать варианты инженерных решений в части конструкции дорожной одежды с экономическим обоснованием и принципиальной схемой организации строительно-монтажных работ по каждому варианту, подготовить проектную документацию на устройство примыкания.

Все работы необходимо выполнить до 1 ноября 2026 года. В контракте указано, что денежные средства подрядной организации будут перечислены за работу только в 2026 году.

Заявки на участие будут принимать до 6 марта 2025 года. Подведение итогов аукциона состоится 11 марта.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства автомобильной дороги «Обход д. Ожогина» у жителей региона заберут 7 земельных участков и расположенные на них объекты недвижимого имущества.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство
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