В центральной части Тюмени построят еще одно кольцо

Posted 24 февраля, 05:29
Published 24 февраля, 05:29
Modified 24 февраля, 05:31
Updated 24 февраля, 05:31
«Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Дамбовская и ул. Харьковская. Проектная документация: положительное заключение», — указано на портале ГИС ЕГРЗ.
Отмечено, что разработку проектной документации вели ООО «Гордорпроект», проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект», проектно-изыскательская компания «Геосибирь», АО «Мостострой-11». Информации о сроках строительства новой кольцевой развязки пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что госэкпертиза одобрила проект продлении улицы Харьковской на участке от Елизарова до Госпаровской. Положительное заключение было получено в начале февраля этого года.