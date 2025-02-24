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Posted 24 февраля, 05:29

Published 24 февраля, 05:29

Modified 24 февраля, 05:31

Updated 24 февраля, 05:31

В центральной части Тюмени появится новая кольцевая развязка

В центральной части Тюмени построят еще одно кольцо

24 февраля 2025, 05:29
Фото: 1MI.

В центральной части Тюмени появится новая кольцевая развязка

Сюжет
Строительство
Новая кольцевая дорожная развязка появится в Тюмени на пересечении улиц Дамбовской и Харьковской. Проектная документация на строительство уже получила одобрение в госэкпертизе.
«Строительство кольцевой транспортной развязки на пересечении ул. Дамбовская и ул. Харьковская. Проектная документация: положительное заключение», — указано на портале ГИС ЕГРЗ.
Фото: ГИС ЕГРЗ

Отмечено, что разработку проектной документации вели ООО «Гордорпроект», проектно-изыскательский институт «Тюменьдорпроект», проектно-изыскательская компания «Геосибирь», АО «Мостострой-11». Информации о сроках строительства новой кольцевой развязки пока нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что госэкпертиза одобрила проект продлении улицы Харьковской на участке от Елизарова до Госпаровской. Положительное заключение было получено в начале февраля этого года.

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