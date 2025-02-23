Нет культуры вождения: крик души водителя тюменского автобуса

Водитель тюменского автобуса пожаловался на бескультурье на дорогах города

Сюжет Общественный транспорт

Водитель тюменского автобуса пожаловался в социальных сетях на бескультурье на дорогах областной столицы. Тюменец рассказал о том, что его раздражает больше всего в манерах вождения городских автомобилистов.

«Работаю водителем общественного транспорта уже около года, и хотелось бы задать такой вопрос и услышать мнения людей, почему наше общество настолько обнаглело. Почему каждый делает так, как он захочет? Куда абсолютно пропала хоть какая-то культура вождения. Почему, если не можешь найти место для своей машины чтобы припарковаться, её нужно бросить либо в кармане автобусном, либо на автобусной полосе, либо вообще поперёк дороги и при этом обязательно включить аварийку? Как называется вообще этот синдром? Почему вы, кто так делает, не соображаете своими даже мелкими частями мозга, что при этом вы тысячам людей создаёте проблемы?» — возмутился тюменец в сообществе «ЧС Тюмень». Также водитель посетовал, что на полосах для движения автобусов не только многие автовладельцы паркую свои авто, но и не стесняясь ездят. «По автобусным полосам летают все кому не лень, штрафы, я так понимаю, не приходят за это. Ужаснейшее движение в Тюмени, никакого уважения друг к другу. Хотелось бы сказать ещё „огромное спасибо“ за стабильность нашей тюменской Госавтоинспекции. За три дня, что я пытался дозвониться по всем номерам указанным в сервисах 2 ГИС и Яндекс, сделать мне этого так и не удалось. Никто просто не взял ни разу трубку», — отметил тюменец. В комментариях под опубликованным постом подписчики сообщества негодования водителя поддержали. Горожане отметили, что в Тюмени культуры на дорогах просто нет. «Сегодня наблюдал: остановка напротив ЗАГСа, куча машин стоит на аварийке, соответственно автобусу невозможно заехать на остановку. А ГИБДД тут реально не хочет работать. В Тюмени до многих инстанций не дозвониться, везде боты, а потом просто игнор», — написал Костя Г. Тюменцы пришли в шок от нарушений и мата от водителей из ХМАО Узнать подробнее «Проехали на машине от Владивостока до Тюмени, и чем ближе к нам — тем меньше уважения к окружающим. Согласна с автором, у большинства ни мозгов, ни уважения, ни знаний ПДД: допсекция светофора — чудо чудное, диво дивное, кольца — вообще портал в ад, правила стоянки и остановки — да кому они нужны вообще? Разметка так вообще для слабаков придумана», — посетовала Оксана Д. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области остро не хватает сотрудников транспортной сферы. Свободными в регионе остаются свыше 1,1 тысячи вакансий для водителей автомобилей и более 100 вакансий водителей автобусов Читайте также: Более 100 тысяч тюменцев вошли в список невыездных из-за долгов Продажи загородных домов в Тюменской области могут упасть на 30% В Тюменской области ожидается опасное природное явление