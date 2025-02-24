Аренда черновых квартир в Тюмени обогнала по цене квартиры с ремонтом

Posted 24 февраля, 03:44
Published 24 февраля, 03:44
Modified 24 февраля, 03:46
Updated 24 февраля, 03:46
По его словам, средняя арендная ставка квартир с черновой отделкой составила 25,8 тысячи рублей. Для сравнения, за съемную квартиру с косметическим ремонтом приходится платить 22,7 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.
По мнению специалиста, причиной такой разницы в стоимости является месторасположение недвижимости — как правило, квартиры с ремонтом расположены в старых домах, а с черновой отделкой — в новостройках.
«Лоты с евроремонтом при этом на 10-15% дороже, а квартиры с дизайнерской отделкой сдаются с 35-50% надбавкой к расценкам за черновой ремонт», — отметил Алесей Попов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени увеличилась доля сделок по покупке квартир в рассрочку. У некоторых застройщиков она достигла 40-60%.