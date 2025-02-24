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Posted 24 февраля, 03:44

Published 24 февраля, 03:44

Modified 24 февраля, 03:46

Updated 24 февраля, 03:46

Аренда черновых квартир в Тюмени обогнала по цене квартиры с ремонтом

Аренда черновых квартир в Тюмени обогнала по цене квартиры с ремонтом

24 февраля 2025, 03:44
Фото: 1MI.
Стоимость аренды квартир с черновой отделкой в Тюмени превысила стоимость аренды квартир с ремонтом. Об этом сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По его словам, средняя арендная ставка квартир с черновой отделкой составила 25,8 тысячи рублей. Для сравнения, за съемную квартиру с косметическим ремонтом приходится платить 22,7 тысячи рублей, пишет РБК Тюмень.

По мнению специалиста, причиной такой разницы в стоимости является месторасположение недвижимости — как правило, квартиры с ремонтом расположены в старых домах, а с черновой отделкой — в новостройках.

«Лоты с евроремонтом при этом на 10-15% дороже, а квартиры с дизайнерской отделкой сдаются с 35-50% надбавкой к расценкам за черновой ремонт», — отметил Алесей Попов.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени увеличилась доля сделок по покупке квартир в рассрочку. У некоторых застройщиков она достигла 40-60%.

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