В Тюменской области сегодня потеплеет до -4

Posted 24 февраля, 01:02
Published 24 февраля, 01:02
Modified 24 февраля, 01:02
Updated 24 февраля, 01:02
В Тюмени 24 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы ожидается -18…-8, в темное время суток температура воздуха составит -11…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44 закат в 17:57, продолжительность дня 10 часов 13 минут.
В Тобольске 24 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -23…-8, в вечерние и ночные часы термометры покажут -16…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:35, закат в 17:44, продолжительность дня 10 часов 9 минут.
В Ишиме 24 февраля метеорологи обещают малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -28…-7, в вечерние часы ожидается -12…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:26 закат в 17:44 продолжительность дня 10 часов 18 минут.