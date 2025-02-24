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Posted 24 февраля, 01:02

Published 24 февраля, 01:02

Modified 24 февраля, 01:02

Updated 24 февраля, 01:02

В Тюменской области сегодня потеплеет до -4

В Тюменской области сегодня потеплеет до -4

24 февраля 2025, 01:02
Фото: 1MI.
Переменная облачность, ветер 4-9 м/с, изморозь ожидаются на юге Тюменской области в понедельник 24 февраля. Днем термометры покажут -4…-9, ночью ожидается до -22…-27, при натекании облачности до -17.

В Тюмени 24 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. В утренние и дневные часы ожидается -18…-8, в темное время суток температура воздуха составит -11…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:44 закат в 17:57, продолжительность дня 10 часов 13 минут.

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В Тобольске 24 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -23…-8, в вечерние и ночные часы термометры покажут -16…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:35, закат в 17:44, продолжительность дня 10 часов 9 минут.

В Ишиме 24 февраля метеорологи обещают малооблачную погоду. Утром и днем термометры покажут -28…-7, в вечерние часы ожидается -12…-14. Ветер будет дуть со скоростью до 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:26 закат в 17:44 продолжительность дня 10 часов 18 минут.

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