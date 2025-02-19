В центре Тюмени построят новую автодорогу. Где она появится?

Posted 19 февраля, 05:26
Published 19 февраля, 05:26
Modified 19 февраля, 05:50
Updated 19 февраля, 05:50
«Строительство ул. Харьковская от ул. Елизарова до ул. Госпаровская. Проектная документация и результаты инженерных изысканий: положительное заключение», — указано на портале ГИС ЕГРЗ.
Отмечено, что разработкой проектной документации занимались ООО «Гордорпроект», ОАО «Проектно-изыскательский институт „Тюменьдорпроект“, ООО „Проектно-изыскательская компания „Геосибирь“, АО „Мостострой-11“.
Строительство новой автодороги является одним из этапов проекта по строительству дорог в данном районе города. Здесь же в перспективе будет продлен на один километр участок Дамбовской от Елизарова до Госпаровской, построена кольцевая транспортная развязка на пересечении улиц Дамбовской и Харьковской.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти планируют расширить до четырех полос Ирбитский тракт. В настоящее время ведется работа над корректировкой проектной документации.