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Posted 19 февраля, 05:26

Published 19 февраля, 05:26

Modified 19 февраля, 05:50

Updated 19 февраля, 05:50

В Тюмени построят новую дорогу через частный сектор и гаражи

В центре Тюмени построят новую автодорогу. Где она появится?

19 февраля 2025, 05:26
Фото: 1MI.

В Тюмени построят новую дорогу через частный сектор и гаражи

Сюжет
Строительство
Новая автомобильная дорога станет продолжением улицы Харьковской и будет построена на участке от Елизарова до Госпаровской. Проектная документация на строительство уже получила одобрение в госэкпертизе.
«Строительство ул. Харьковская от ул. Елизарова до ул. Госпаровская. Проектная документация и результаты инженерных изысканий: положительное заключение», — указано на портале ГИС ЕГРЗ.
Фото: ГИС ЕГРЗ

Отмечено, что разработкой проектной документации занимались ООО «Гордорпроект», ОАО «Проектно-изыскательский институт „Тюменьдорпроект“, ООО „Проектно-изыскательская компания „Геосибирь“, АО „Мостострой-11“.

Строительство новой автодороги является одним из этапов проекта по строительству дорог в данном районе города. Здесь же в перспективе будет продлен на один километр участок Дамбовской от Елизарова до Госпаровской, построена кольцевая транспортная развязка на пересечении улиц Дамбовской и Харьковской.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти планируют расширить до четырех полос Ирбитский тракт. В настоящее время ведется работа над корректировкой проектной документации.

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