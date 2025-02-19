В центре Тюмени построят новую автодорогу. Где она появится?

Строительство новой автодороги является одним из этапов проекта по строительству дорог в данном районе города. Здесь же в перспективе будет продлен на один километр участок Дамбовской от Елизарова до Госпаровской, построена кольцевая транспортная развязка на пересечении улиц Дамбовской и Харьковской.