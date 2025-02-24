Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за непогоды. Рейс задержан на 15 часов

В Рощино из Сочи борт должен был вылететь еще вечером накануне — в 19:55 (московское время), но из-за снегопада вылет отложили до 10:50 утра (московское время). Согласно онлайн-табло рейсов Рощино, в Тюмень самолет из Сочи прилетит в 16:10 по местному времени.