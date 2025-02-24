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Posted 24 февраля, 04:58

Published 24 февраля, 04:58

Modified 24 февраля, 05:00

Updated 24 февраля, 05:00

Рейс из Сочи в Тюмень задержан на 15 часов из-за непогоды

Тюменцы не могут вылететь из Сочи из-за непогоды. Рейс задержан на 15 часов

24 февраля 2025, 04:58
Фото: 1MI.

Рейс из Сочи в Тюмень задержан на 15 часов из-за непогоды

На курортный город обрушился снег с дождем, в связи с чем наблюдаете массовая задержка авиарейсов.

В Рощино из Сочи борт должен был вылететь еще вечером накануне — в 19:55 (московское время), но из-за снегопада вылет отложили до 10:50 утра (московское время). Согласно онлайн-табло рейсов Рощино, в Тюмень самолет из Сочи прилетит в 16:10 по местному времени.

«Причиной задержки рейса являются неблагоприятные метеоусловия в аэропорту вылета», — пояснили «Нашему Городу» в справочной службе Рощино.
Фото: онлайн-табло Рощино

В настоящее время в аэропорту Сочи задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Батуми (Грузия), Шарм-эль-Шейх, Ставрополь. С опозданием вылетели самолеты в Уфу, Хургаду, Душанбе, Пхукет, Екатеринбург.

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Ранее «Наш Город» писал, что 15 февраля у самолета, вылетевшего из Тюмени в Москву, отказала система предупреждения столкновений. К счастью, посадка прошла успешно — во время инцидента никто не пострадал.

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