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Posted 23 февраля, 12:43

Published 23 февраля, 12:43

Modified 23 февраля, 12:45

Updated 23 февраля, 12:45

В Тюмени к концу февраля потеплеет до -5 градусов

Изморозь, морозы и оттепель: какой будет погода в Тюмени в последнюю неделю зимы

23 февраля 2025, 12:43
Фото: 1MI.

В Тюмени к концу февраля потеплеет до -5 градусов

Погода на последней неделе февраля в Тюменской области будет переменчивой. По прогнозам метеорологов, морозы ожидаются только в начале недели — уже в среду, 26 февраля существенно потеплеет.

В понедельник, 24 февраля, на юге региона ожидается переменная облачность, изморозь, ветер 4-9 м/с. Днем термометры покажут -5….-10, ночью -22…-27. Во вторник существенно погода не изменится: переменная облачность, -4…-9 днем и до -14…-24 в темное время суток.

В среду, 26 февраля, в юго-восточные районы Тюменской области придут небольшие осадки в виде снега, на остальное территории день пройдет при переменной облачности и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы -11.-16.

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В Тюмени в ближайшие двое суток ожидается солнечная погода и -7…-19. В среду, 26 февраля, в областной столице потеплеет до -5…-14, в четверг в Тюмени придет снегопад, а температура воздуха поднимется до -5….-9. В последний день зимы столбики термометров покажут -5….-10. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

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