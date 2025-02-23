Изморозь, морозы и оттепель: какой будет погода в Тюмени в последнюю неделю зимы

Posted 23 февраля, 12:43
Published 23 февраля, 12:43
Modified 23 февраля, 12:45
Updated 23 февраля, 12:45
В понедельник, 24 февраля, на юге региона ожидается переменная облачность, изморозь, ветер 4-9 м/с. Днем термометры покажут -5….-10, ночью -22…-27. Во вторник существенно погода не изменится: переменная облачность, -4…-9 днем и до -14…-24 в темное время суток.
В среду, 26 февраля, в юго-восточные районы Тюменской области придут небольшие осадки в виде снега, на остальное территории день пройдет при переменной облачности и преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит -2…-7, в ночные часы -11.-16.
В Тюмени в ближайшие двое суток ожидается солнечная погода и -7…-19. В среду, 26 февраля, в областной столице потеплеет до -5…-14, в четверг в Тюмени придет снегопад, а температура воздуха поднимется до -5….-9. В последний день зимы столбики термометров покажут -5….-10. День пройдет при переменной облачности и без осадков.