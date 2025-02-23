Изморозь, морозы и оттепель: какой будет погода в Тюмени в последнюю неделю зимы

В Тюмени в ближайшие двое суток ожидается солнечная погода и -7…-19. В среду, 26 февраля, в областной столице потеплеет до -5…-14, в четверг в Тюмени придет снегопад, а температура воздуха поднимется до -5….-9. В последний день зимы столбики термометров покажут -5….-10. День пройдет при переменной облачности и без осадков.