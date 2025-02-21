Из Тюмени в Египет начала летать еще одна авиакомпания

Posted 21 февраля, 07:47
Published 21 февраля, 07:47
Modified 21 февраля, 07:49
Updated 21 февраля, 07:49
Как сообщили в пресс-службе Рощино, полеты будут выполняться раз в десять дней, время в пути составит 5 часов. Приобрести билеты на рейс можно будет только в рамках пакетных туров. В среднем стоимость 10-дневного тура в отель 3* по системе AI — Все Включено составит более 120 тысяч рублей, в отели 4* и 5* — 130-170 тысяч рублей, указано на портале tourvisor.
На сегодняшний день из Тюмени в Египет летают Azur Air и Ural Airlines. Полеты выполняются по пятницам. В марте число рейсов будет увеличено до четырех в неделю.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость заграничных путевок выросла на 20-30%. В частности, туры в Турцию подорожали до 207,5 тысячи рублей, в Египет —190,1 тысячи рублей.