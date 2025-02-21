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Posted 21 февраля, 07:47

Published 21 февраля, 07:47

Modified 21 февраля, 07:49

Updated 21 февраля, 07:49

Из Тюмени в Египет начала летать еще одна авиакомпания

Из Тюмени в Египет начала летать еще одна авиакомпания

21 февраля 2025, 07:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Прямые рейсы из Рощино в Шарм-эш-Шейх запускает египетская частная авиакомпания Almasria Airlines.

Как сообщили в пресс-службе Рощино, полеты будут выполняться раз в десять дней, время в пути составит 5 часов. Приобрести билеты на рейс можно будет только в рамках пакетных туров. В среднем стоимость 10-дневного тура в отель 3* по системе AI — Все Включено составит более 120 тысяч рублей, в отели 4* и 5* — 130-170 тысяч рублей, указано на портале tourvisor.

На сегодняшний день из Тюмени в Египет летают Azur Air и Ural Airlines. Полеты выполняются по пятницам. В марте число рейсов будет увеличено до четырех в неделю.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год стоимость заграничных путевок выросла на 20-30%. В частности, туры в Турцию подорожали до 207,5 тысячи рублей, в Египет —190,1 тысячи рублей.

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