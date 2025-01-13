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Posted 13 января, 07:24

Published 13 января, 07:24

Modified 13 января, 07:27

Updated 13 января, 07:27

Туры в Турцию и Египет из Тюмени подорожали на 22%

Стоимость путевок в Турцию и Египет из Тюмени взлетела на 22%

13 января 2025, 07:24
Фото: 1MI.

Туры в Турцию и Египет из Тюмени подорожали на 22%

Сюжет
Туризм
Стоимость туристических заграничных путевок в Тюменской области за последний год выросла на 20-25%. Причиной роста стоимости зарубежных туров стали изменения валютного курса и подорожание перелетов.

Эксперт по туризму Александр Тепляков отмечает, что цены на перелеты выросли в первую очередь из-за санкционного давления стран Запада на авиаотрасль — иностранные авиаперевозчики практически перестали летать в Россию, кроме того, возросли расходы на обслуживание самолетов.

По словам представителей рынка туризма, в среднем за 2024 год средняя стоимость путевки в Турцию увеличилась на 22% — до 207,5 тысячи рублей, в Египет — на 21,5% (до 190,1 тысячи рублей). Туры в Таиланд подорожали на 5,8% (до 214,8 тысячи), в ОАЭ — на 11,6% (до 215,1 тысячи рублей).

Правда, несмотря на рост стоимости турпутевок, уровень спроса в 2024 году на отдых за границей увеличился в 1,4 по сравнению с 2023 годом. В число популярных направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начали летать самолеты в Египет. Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх были запущены в ноябре 2024 года.

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