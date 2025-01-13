Стоимость путевок в Турцию и Египет из Тюмени взлетела на 22%

По словам представителей рынка туризма, в среднем за 2024 год средняя стоимость путевки в Турцию увеличилась на 22% — до 207,5 тысячи рублей, в Египет — на 21,5% (до 190,1 тысячи рублей). Туры в Таиланд подорожали на 5,8% (до 214,8 тысячи), в ОАЭ — на 11,6% (до 215,1 тысячи рублей).