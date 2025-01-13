Стоимость путевок в Турцию и Египет из Тюмени взлетела на 22%

Posted 13 января, 07:24
Published 13 января, 07:24
Modified 13 января, 07:27
Updated 13 января, 07:27
Эксперт по туризму Александр Тепляков отмечает, что цены на перелеты выросли в первую очередь из-за санкционного давления стран Запада на авиаотрасль — иностранные авиаперевозчики практически перестали летать в Россию, кроме того, возросли расходы на обслуживание самолетов.
По словам представителей рынка туризма, в среднем за 2024 год средняя стоимость путевки в Турцию увеличилась на 22% — до 207,5 тысячи рублей, в Египет — на 21,5% (до 190,1 тысячи рублей). Туры в Таиланд подорожали на 5,8% (до 214,8 тысячи), в ОАЭ — на 11,6% (до 215,1 тысячи рублей).
Правда, несмотря на рост стоимости турпутевок, уровень спроса в 2024 году на отдых за границей увеличился в 1,4 по сравнению с 2023 годом. В число популярных направлений вошли Турция, Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что из Тюмени начали летать самолеты в Египет. Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх были запущены в ноябре 2024 года.