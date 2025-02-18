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Posted 18 февраля, 15:03

Published 18 февраля, 15:03

Modified 18 февраля, 15:06

Updated 18 февраля, 15:06

Тюменцы кинулись скупать путевки за границу на фоне снижения курса доллара

Тюменцы кинулись скупать путевки за границу на фоне снижения курса доллара

18 февраля 2025, 15:03
Фото: 1MI.
Укрепившийся рубль спровоцировал на 20 процентов спрос на путевки за границу. Туроператоры отмечают снижение цен в ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет в среднем на 10%.

На фоне падения курса доллара россияне активно приобретают путёвки за границу, что привело к росту спроса на весенне-летние путешествия на 20%.

При этом цены на поездки в страны, такие как ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет, снизились в среднем на 10%. Путешественники имеют возможность не только сэкономить на турах, но и получить более выгодный обмен валюты.

Тюменские туристы имеют возможность воспользоваться не только снижением цен на путёвки, но, а также выгодными условиями для обмена валюты.

Эту информацию «Нашему городу» подтвердила туристический агент Татьяна Григорьева. По её словам, благодаря колебаниям курса, стоимость путёвок для россиян уменьшилась на 10-16%.

«Рассматривая на примере, на путевках удается сэкономить до 50 тысяч, если стоимость тура в пределах 400 тысяч рублей. В то же время, часть туристов рассчитывает на дальнейшее укрепление рубля и откладывает бронирование, ожидая более выгодных условий», — сообщила Татьяна.
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Из-за разлива мазута в Анапе каждый шестой тюменец передумал ехать на Черное море. Свои планы изменили 16% опрошенных тюменцев.

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