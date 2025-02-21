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Posted 21 февраля, 06:35

Published 21 февраля, 06:35

Modified 21 февраля, 06:37

Updated 21 февраля, 06:37

В Тюмени суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Металлстройторг»

Компания, связанная с тюменским олигархом Степаняном, избежала банкротства

21 февраля 2025, 06:35
Фото: 1MI.

В Тюмени суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Металлстройторг»

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Суд
Тюменская компания «Металлстройторг», связанная с холдингом «Арсиб», избежала банкротства за долги перед налоговиками. Решение о прекращении производства по делу о банкротстве размещено на сайте Арбитражного суда Тюменской области.
«[Подписано] Прекратить производство по делу о банкротстве ООО „Металлстройторг“ (ст.52, 86, 88, 119, 125, 149 ФЗ О несостоятельности, ст. 150 АПК)», — указано в документе.
Фото: kad.arbitr.ru

Из определения суда следует, что заявление от Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области о признании ООО «Металлстройторг» несостоятельным (банкротом) поступило в ноябре 2024 года. Сообщалось, что компания задолжала налоговикам более 235 миллионов рублей, из которых 156 миллионов — сумма основного штрафа и 78,4 миллиона рублей — сумма пени и штрафов.

По данным audit-it, ООО «Металстройторг» работает на территории Тюменской области с 2009 года и специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. Директором и учредителем компании является Арсен Григорян. Он же числится руководителем ООО «Аванстрой», учредителем которой является индивидуальный предприниматель Сурен Степанян, одна из фирм которого входит в холдинг «Арсиб Агро».

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Ранее «Наш город» писал, что налоговики увеличили долг Антипинского НПЗ на 333,8 миллиона рублей. В целом, размер третьей очереди реестра кредиторов «АНПЗ» составляет сегодня 163,9 миллиарда рублей.

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