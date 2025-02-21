Компания, связанная с тюменским олигархом Степаняном, избежала банкротства

Posted 21 февраля, 06:35
Published 21 февраля, 06:35
Modified 21 февраля, 06:37
Updated 21 февраля, 06:37
«[Подписано] Прекратить производство по делу о банкротстве ООО „Металлстройторг“ (ст.52, 86, 88, 119, 125, 149 ФЗ О несостоятельности, ст. 150 АПК)», — указано в документе.
Из определения суда следует, что заявление от Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области о признании ООО «Металлстройторг» несостоятельным (банкротом) поступило в ноябре 2024 года. Сообщалось, что компания задолжала налоговикам более 235 миллионов рублей, из которых 156 миллионов — сумма основного штрафа и 78,4 миллиона рублей — сумма пени и штрафов.
По данным audit-it, ООО «Металстройторг» работает на территории Тюменской области с 2009 года и специализируется на оптовой торговле металлами и металлическими рудами. Директором и учредителем компании является Арсен Григорян. Он же числится руководителем ООО «Аванстрой», учредителем которой является индивидуальный предприниматель Сурен Степанян, одна из фирм которого входит в холдинг «Арсиб Агро».
Ранее «Наш город» писал, что налоговики увеличили долг Антипинского НПЗ на 333,8 миллиона рублей. В целом, размер третьей очереди реестра кредиторов «АНПЗ» составляет сегодня 163,9 миллиарда рублей.