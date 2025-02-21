Компания, связанная с тюменским олигархом Степаняном, избежала банкротства

Из определения суда следует, что заявление от Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области о признании ООО «Металлстройторг» несостоятельным (банкротом) поступило в ноябре 2024 года. Сообщалось, что компания задолжала налоговикам более 235 миллионов рублей, из которых 156 миллионов — сумма основного штрафа и 78,4 миллиона рублей — сумма пени и штрафов.