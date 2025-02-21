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Posted 21 февраля, 07:02

Published 21 февраля, 07:02

Modified 21 февраля, 07:04

Updated 21 февраля, 07:04

Более 50% тюменцев матерятся на работе

Больше половины тюменцев матерятся на работе. Чаще всего это делают юристы и рабочие

21 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI.

Более 50% тюменцев матерятся на работе

Только 49% жителей Тюменской области воздерживаются от употребления нецензурных выражений в общении с коллегами на работе. К такому выводу пришли аналитики hh.ru по результатам проведенного исследования.

При этом чаще всего мат в свою речь добавляет рабочий персонал и юристы, никогда не используют ненормативную лексику финансисты, бухгалтеры и врачи. Более 30% сотрудников тюменских компаний признались, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. Еще 56% опрошенных сообщили, что ненормативная лексика запрещена в официальном общении на работе, но допустима при неформальном взаимодействии, 12% отметили что матерные слова в их компании — это обычная практика для любого вида коммуникации.

Интересно, что, несмотря на распространенность ненормативной лексики в общении с коллегами, 68% работающих тюменцев считают, что использовать нецензурные выражения в рабочем коллективе неприемлемо. Только 16% опрошенных не видят в использовании матерных выражений ничего плохого.

Чаще всего нормой нецензурные слова называли респонденты в возрасте 18–24 лет (25%) и 25–34 лет (21%), реже всего — в возрасте 55 лет и старше (всего 4%). Кроме того, мужчины в два раза чаще женщин позитивно относятся к мату на работе — 22% против 10%.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали меньше пить — за последний год спрос на крепкие алкогольные напитки сократился на 9%, на пиво — на 14%, на вино — практичеки на 30%.

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