Больше половины тюменцев матерятся на работе. Чаще всего это делают юристы и рабочие

При этом чаще всего мат в свою речь добавляет рабочий персонал и юристы, никогда не используют ненормативную лексику финансисты, бухгалтеры и врачи. Более 30% сотрудников тюменских компаний признались, что у них на работе строго запрещено использовать ненормативную лексику. Еще 56% опрошенных сообщили, что ненормативная лексика запрещена в официальном общении на работе, но допустима при неформальном взаимодействии, 12% отметили что матерные слова в их компании — это обычная практика для любого вида коммуникации.