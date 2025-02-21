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Posted 21 февраля, 05:45

Published 21 февраля, 05:45

Modified 21 февраля, 05:47

Updated 21 февраля, 05:47

В 2025 году рост такси в Тюмени подорожает от 10 до 30%

Поездки на такси в Тюмени подорожали на треть. И это не предел

21 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI.

В 2025 году рост такси в Тюмени подорожает от 10 до 30%

В Тюмени за последний год услуги такси подорожали в среднем от 10 до 30%. В 2025 году, прогнозируют эксперты, тарифы продолжат увеличиваться.

По словам руководителя пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерины Киселевой, в настоящее время предпосылок для стабилизации тарифов нет: продолжает дорожать топливо и новые автомобили, увеличиваются траты на обслуживание и ремонт автомобилей, пишет РБК Тюмень.

В пресс-службе сервиса такси «Максим» добавляют, что стоимость тарифов увеличивается также и вследствие дефицита водителей.

«На рынке отмечен острый дефицит водителей такси, а если предложение сокращается, то это неизбежно ведет к росту цен», — отметили в компании.
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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за последний год число такси увеличилось на 25%. В 2024 году было зарегистрировано 7,5 тысячи автомобилей такси, это на 2 тысячи больше, чем в 2023 году.

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