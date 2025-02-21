Поездки на такси в Тюмени подорожали на треть. И это не предел

Posted 21 февраля, 05:45
Published 21 февраля, 05:45
Modified 21 февраля, 05:47
Updated 21 февраля, 05:47
По словам руководителя пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерины Киселевой, в настоящее время предпосылок для стабилизации тарифов нет: продолжает дорожать топливо и новые автомобили, увеличиваются траты на обслуживание и ремонт автомобилей, пишет РБК Тюмень.
В пресс-службе сервиса такси «Максим» добавляют, что стоимость тарифов увеличивается также и вследствие дефицита водителей.
«На рынке отмечен острый дефицит водителей такси, а если предложение сокращается, то это неизбежно ведет к росту цен», — отметили в компании.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за последний год число такси увеличилось на 25%. В 2024 году было зарегистрировано 7,5 тысячи автомобилей такси, это на 2 тысячи больше, чем в 2023 году.