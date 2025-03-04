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Posted 4 марта, 09:45

Published 4 марта, 09:45

Modified 4 марта, 09:47

Updated 4 марта, 09:47

Более 30 000 тюменцев оформили самозапрет на кредиты

Более 30 000 тюменцев оформили самозапрет на кредиты

4 марта 2025, 09:45
Фото: 1MI.
Более 30 тыс. жителей Тюменкой области воспользовались услугой добровольной блокировки оформления кредита. И это всего за три дня работы сервиса.

1 марта тюменцам стал доступен сервис по самозапрету на получение кредитов и займов на портале Госуслуг. В первые же дни более 30 тыс. жителей области воспользовались этим правом.

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«Теперь у людей, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, то банки и МФО откажут в оформлении заявки на кредит или заем», — рассказали в информцентре областного правительства.

Проверить наличие самозапрета можно на портале Госуслуг. Там же можно снять запрет, если гражданин решит обратиться в банк за кредитом.

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«Новый функционал Госуслуг поможет тюменцам лучше защищать свои личные данные от мошенников. Чем больше человек обезопасит себя, тем выше станет общий уровень кибербезопасности всего региона», — пояснил директор областного департамента информатизации Станислав Логинов.

За минувшую неделю злоумышленники с помощью звонков и фишинга похитили у жителей Тюменской области 37,4 млн рублей. От рук мошенников пострадал 91 житель региона.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Правительство области#Запреты#Госуслуги#Кредиты#Правительство
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