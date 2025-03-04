Более 30 000 тюменцев оформили самозапрет на кредиты

Posted 4 марта, 09:45
Published 4 марта, 09:45
Modified 4 марта, 09:47
Updated 4 марта, 09:47
1 марта тюменцам стал доступен сервис по самозапрету на получение кредитов и займов на портале Госуслуг. В первые же дни более 30 тыс. жителей области воспользовались этим правом.
«Теперь у людей, подавших заявление на самозапрет, в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, то банки и МФО откажут в оформлении заявки на кредит или заем», — рассказали в информцентре областного правительства.
Проверить наличие самозапрета можно на портале Госуслуг. Там же можно снять запрет, если гражданин решит обратиться в банк за кредитом.
«Новый функционал Госуслуг поможет тюменцам лучше защищать свои личные данные от мошенников. Чем больше человек обезопасит себя, тем выше станет общий уровень кибербезопасности всего региона», — пояснил директор областного департамента информатизации Станислав Логинов.
За минувшую неделю злоумышленники с помощью звонков и фишинга похитили у жителей Тюменской области 37,4 млн рублей. От рук мошенников пострадал 91 житель региона.