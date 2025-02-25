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Posted 25 февраля, 11:06

Published 25 февраля, 11:06

Modified 25 февраля, 11:08

Updated 25 февраля, 11:08

Цыгане в Тюмени украли газа на миллионы рублей

Цыгане в Тюмени украли газа на миллионы рублей

25 февраля 2025, 11:06
Фото: 1MI.
Цыганское сообщество числится в должниках перед газовщиками, поэтому ему отключили подачу топлива. Но жители района продолжают незаконно пользоваться газом через самовольные врезки в систему.

Местный житель рассказал, что долг и ущерб от действий таких соседей исчисляется в миллионах.

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«На улице Избышева проживает цыганское комьюнити, и они уже давно должны поставщику газа многомиллионные суммы. Им логично отключают газ, но они устраивают самовольные врезки и продолжают пользоваться топливом», — сказал тюменец в беседе с URA.RU.

ООО «Газпром межрегионгаз Север» регулярно проверяет состояние газопровода по улице Избышева. Все выявленные нарушения своевременно устраняются.

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«Наш Город» писал, что жительница Тюмени получила фиктивную справку о рождении дочери. По этому документу государство три года платило ей пособие на несуществующего ребенка.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Кража#Газ#ЖКХ#Цыгане
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