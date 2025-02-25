Цыгане в Тюмени украли газа на миллионы рублей

Posted 25 февраля, 11:06
Published 25 февраля, 11:06
Modified 25 февраля, 11:08
Updated 25 февраля, 11:08
Местный житель рассказал, что долг и ущерб от действий таких соседей исчисляется в миллионах.
«На улице Избышева проживает цыганское комьюнити, и они уже давно должны поставщику газа многомиллионные суммы. Им логично отключают газ, но они устраивают самовольные врезки и продолжают пользоваться топливом», — сказал тюменец в беседе с URA.RU.
ООО «Газпром межрегионгаз Север» регулярно проверяет состояние газопровода по улице Избышева. Все выявленные нарушения своевременно устраняются.
«Наш Город» писал, что жительница Тюмени получила фиктивную справку о рождении дочери. По этому документу государство три года платило ей пособие на несуществующего ребенка.