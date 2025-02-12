Тюменцам рассказали, можно ли снять деньги со счетов детей

Интересы несовершеннолетнего ребенка представляют его родители или опекуны, но свободно распоряжаться средствами на счету чада они не могут. Есть ограниченный круг ситуаций, когда взрослые могут потратить «детские» деньги: покупка жилья, лечение или образование. Потратить деньги со счета ребенка в Тюменской области, как и других регионах, можно только на его же нужды.