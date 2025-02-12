Тюменцам рассказали, можно ли снять деньги со счетов детей

Posted 12 февраля, 15:13
Published 12 февраля, 15:13
Modified 12 февраля, 15:15
Updated 12 февраля, 15:15
Интересы несовершеннолетнего ребенка представляют его родители или опекуны, но свободно распоряжаться средствами на счету чада они не могут. Есть ограниченный круг ситуаций, когда взрослые могут потратить «детские» деньги: покупка жилья, лечение или образование. Потратить деньги со счета ребенка в Тюменской области, как и других регионах, можно только на его же нужды.
В любой из этих ситуаций понадобится согласие органа опеки, рассказали эксперты телеканалу «Саратов 24». Опека оценит каждый случай отдельно с учетом обстоятельств семьи и выдаст письменное разрешение. Также для снятия средств со счета ребенка нужно разрешение обоих родителей.
Каждая трата денег со счета ребенка должна заканчиваться отчетом. Не получится просто спустить все на нужды родителей.
Ребенок 14 лет и старше уже имеет право распоряжаться своим заработком. Поэтому с 14-летнего возраста потребуется разрешение и самого ребенка на движение денег со счета. Когда владельцу счета исполнится 18 лет, он может самостоятельно снять или перевести деньги. После совершеннолетия согласие родителей и органов опеки ему уже не потребуется.
«Наш Город» писал, что работа в подростковом возрасте поможет ребенку научиться обращению с деньгами. Но до 14 лет тюменцы не смогут трудоустроиться официально, если только не в сфере искусства и культуры. В других случаях потребуется письменное согласие родителей.