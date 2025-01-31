Откуда деньги, Зин? Тюменцы удивились подросткам на собственных автомобилях

Posted 31 января, 10:28
Published 31 января, 10:28
Modified 31 января, 10:30
Updated 31 января, 10:30
Накануне произошла очередная авария с участием водителя — подростка. 14-летний школьник конечно же не имел прав на управление автомобилем. Но вот машиной уже обзавелся — мальчик заявил, что сам за 80 тыс. рублей купил себе ВАЗ-2108, на котором и врезался в автобус.
Родители виновника ДТП в полиции заявили, что не знали об автомобиле сына. Наши читатели усомнились в правдивости таких заверений. У них возник резонный вопрос, где же школьник взял деньги на такую покупку? Некоторые предположили, что у подростка мог быть способ заработка, но удивились, что родители не поинтересовались финансами сына.
«Откуда у школьника 80 тысяч? Это что, карманные деньги?», «Интересно, а где он деньги взял на покупку машины», «Ну как это родители не знали?! Родители не контролируют ребенка? Получается, ребенок своей какой-то жизнью живет», — удивились читатели.
Другие интернет-пользователи предпочли не выяснять причины случившегося, а задумались, как сделать, чтобы такие случаи не повторялись. Чаще всего предложения касались наказания родителей ил самих несовершеннолетних лихачей. Другие тюменцы предложили проверить третью сторону вопроса: тех, кто продает машины подросткам, заведомо зная, что у них нет водительских прав.
«Если родители не знали, это не надлежащее выполнение родительских обязанностей, а если знали и прикрывают его, то же самое», «Разок посадите этих малолетних на три года за такое, сразу прекратится бардак повсюду», «Почему им продают машины? Ведь продают точно не дети. Почему их не привлекают? Сразу, вместе с родителями нарушителей», — высказались тюменцы.
По данным ГАИ Тюменской области, в 2024 году автоинспекторы задержали 1335 водителей-подростков, которые сидели за рулем и не имели водительских удостоверений. Каждый пятый пойманный за рулем подросток был в возрасте от 10 до 15 лет. При этом, в каждой 9-й аварии на дорогах области виноват бесправник за рулем.