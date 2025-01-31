Откуда деньги, Зин? Тюменцы удивились подросткам на собственных автомобилях

По данным ГАИ Тюменской области, в 2024 году автоинспекторы задержали 1335 водителей-подростков, которые сидели за рулем и не имели водительских удостоверений. Каждый пятый пойманный за рулем подросток был в возрасте от 10 до 15 лет. При этом, в каждой 9-й аварии на дорогах области виноват бесправник за рулем.