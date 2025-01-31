nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 10:28

Published 31 января, 10:28

Modified 31 января, 10:30

Updated 31 января, 10:30

Откуда деньги, Зин? Тюменцы удивились подросткам на собственных автомобилях

Откуда деньги, Зин? Тюменцы удивились подросткам на собственных автомобилях

31 января 2025, 10:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Подростки
Жители Тюменской области усомнились, что родители подростков — бесправников не знали об увлечении своих детей. Самым весомым аргументом стал финансовый вопрос.

Накануне произошла очередная авария с участием водителя — подростка. 14-летний школьник конечно же не имел прав на управление автомобилем. Но вот машиной уже обзавелся — мальчик заявил, что сам за 80 тыс. рублей купил себе ВАЗ-2108, на котором и врезался в автобус.

Откуда деньги?

Родители виновника ДТП в полиции заявили, что не знали об автомобиле сына. Наши читатели усомнились в правдивости таких заверений. У них возник резонный вопрос, где же школьник взял деньги на такую покупку? Некоторые предположили, что у подростка мог быть способ заработка, но удивились, что родители не поинтересовались финансами сына.

«Откуда у школьника 80 тысяч? Это что, карманные деньги?», «Интересно, а где он деньги взял на покупку машины», «Ну как это родители не знали?! Родители не контролируют ребенка? Получается, ребенок своей какой-то жизнью живет», — удивились читатели.
Без прав и номеров: тюменский подросток попался за рулем легковушки
Узнать подробнее

Разок посадить — и все кончится

Другие интернет-пользователи предпочли не выяснять причины случившегося, а задумались, как сделать, чтобы такие случаи не повторялись. Чаще всего предложения касались наказания родителей ил самих несовершеннолетних лихачей. Другие тюменцы предложили проверить третью сторону вопроса: тех, кто продает машины подросткам, заведомо зная, что у них нет водительских прав.

«Если родители не знали, это не надлежащее выполнение родительских обязанностей, а если знали и прикрывают его, то же самое», «Разок посадите этих малолетних на три года за такое, сразу прекратится бардак повсюду», «Почему им продают машины? Ведь продают точно не дети. Почему их не привлекают? Сразу, вместе с родителями нарушителей», — высказались тюменцы.
Школьник за рулем УАЗ врезался в маршрутку в Тюмени
Узнать подробнее

По данным ГАИ Тюменской области, в 2024 году автоинспекторы задержали 1335 водителей-подростков, которые сидели за рулем и не имели водительских удостоверений. Каждый пятый пойманный за рулем подросток был в возрасте от 10 до 15 лет. При этом, в каждой 9-й аварии на дорогах области виноват бесправник за рулем.

Читайте также:
Что известно о поисках пропавшей в селе под Тюменью девочкиДилеры в Тюмени переключились на премиум-автоПодросток без прав врезался в школьный автобус под Тюменью
#Марина Коржина#Общество#Транспорт#Тюменская область#Подростки#Авария на дороге
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика