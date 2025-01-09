В Тюменской области удвоилось число миллионеров

С каждым годом число миллионеров в регионе растет, но темпы прироста снижаются: в каждом последующем году в миллионеры выбивается все меньше людей. В 2019 году такие высокие доходы задекларировали только 48 тюменцев. В 2020 году их стало заметно больше — 74 человека, а еще год спустя — 89 человек. В 2022 году свои миллионные доходы показали 99 тюменцев.