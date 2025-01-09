В Тюменской области удвоилось число миллионеров

Posted 9 января, 02:39
Published 9 января, 02:39
Modified 9 января, 02:41
Updated 9 января, 02:41
Налоговики подсчитали зарегистрированных в Тюменской области россиян, указавших в декларации 3-НДФЛ доход от 100 миллионов до одного миллиарда. По данным на 1 августа 2024 года, их было 109 человек.
С каждым годом число миллионеров в регионе растет, но темпы прироста снижаются: в каждом последующем году в миллионеры выбивается все меньше людей. В 2019 году такие высокие доходы задекларировали только 48 тюменцев. В 2020 году их стало заметно больше — 74 человека, а еще год спустя — 89 человек. В 2022 году свои миллионные доходы показали 99 тюменцев.
Как сообщал «Наш Город», в 2024 году количество миллионеров выросло благодаря Госпоже Удаче: пять жителей региона выиграли в лотереях по миллиону рублей. Крупные выигрыши получили жители областной столицы, Заводоуковска и Викуловского района. Все они приобрели лотерейные билеты стоимость 100 рублей в городских и сельских почтовых отделениях региона.