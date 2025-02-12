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Posted 12 февраля, 13:50

Published 12 февраля, 13:50

Modified 12 февраля, 13:52

Updated 12 февраля, 13:52

В Тюменской области продают 35% самых дорогих квартир

В Тюменской области продают 35% самых дорогих квартир

12 февраля 2025, 13:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Более трети самой дорогой недвижимости на вторичном рынке находится в Тюменской области. Регион стал вторым на Урале по этому показателю. Но самая дорогая квартира Тюмени более чем в два раза уступает по цене самой дорогой в Екатеринбурге.

В УрФО продаются около 540 квартир с ремонтом стоимостью от 20 млн рублей и 130 квартир без отделки, но в этой же ценовой категории. 51% такой недвижимости находится в Свердловской области, 35% — в Тюменской, 10% — в Челябинской.

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Самая дорогая квартира на тюменском вторичном рынке находятся в ЖК «Вознесенский» в областной столице. Это двухуровневая квартира в доме на берегу Туры. Кухня-гостиная, кабинет, спальня с отдельным санузлом, детская, гардеробная и терраса занимают 145,4 кв. м. Эту квартиру предлагают купить за 69 млн рублей.

Лидер вторичного рынка в Екатеринбурге — трехкомнатная квартира. Она стоит 174 млн рублей за все 117 кв. м, сообщили аналитики портала «ЦИАН».

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Напомним, однокомнатную квартиру в историческом центре Тюмени выставили на продажу по 447 тыс. рублей за квадратный метр. И это без ремонта и обстановки. Апартаменты площадью 208 кв. м с видом на набережную ищут нового владельца, готового заплатить 93 млн рублей.

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#Марина Коржина#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Вторичный рынок#Покупка квартир
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