В Тюменской области продают 35% самых дорогих квартир

Posted 12 февраля, 13:50
Published 12 февраля, 13:50
Modified 12 февраля, 13:52
Updated 12 февраля, 13:52
В УрФО продаются около 540 квартир с ремонтом стоимостью от 20 млн рублей и 130 квартир без отделки, но в этой же ценовой категории. 51% такой недвижимости находится в Свердловской области, 35% — в Тюменской, 10% — в Челябинской.
Самая дорогая квартира на тюменском вторичном рынке находятся в ЖК «Вознесенский» в областной столице. Это двухуровневая квартира в доме на берегу Туры. Кухня-гостиная, кабинет, спальня с отдельным санузлом, детская, гардеробная и терраса занимают 145,4 кв. м. Эту квартиру предлагают купить за 69 млн рублей.
Лидер вторичного рынка в Екатеринбурге — трехкомнатная квартира. Она стоит 174 млн рублей за все 117 кв. м, сообщили аналитики портала «ЦИАН».
Напомним, однокомнатную квартиру в историческом центре Тюмени выставили на продажу по 447 тыс. рублей за квадратный метр. И это без ремонта и обстановки. Апартаменты площадью 208 кв. м с видом на набережную ищут нового владельца, готового заплатить 93 млн рублей.