В Тюменской области продают 35% самых дорогих квартир

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Более трети самой дорогой недвижимости на вторичном рынке находится в Тюменской области. Регион стал вторым на Урале по этому показателю. Но самая дорогая квартира Тюмени более чем в два раза уступает по цене самой дорогой в Екатеринбурге.