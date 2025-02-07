Работа для ребёнка — кем можно устроиться подростку и как найти подработку в Тюмени

Кроме того, подростки могут найти вакансии также в соцсетях, в местных тематических пабликах, таких как «Работа Тюмень» и «Подработка в Тюмени». Также летом особенно востребованы рабочие руки в сфере обслуживания, так как увеличивается нагрузка в ресторанах, кафе и торговых центрах, где требуется больше персонала для обслуживания клиентов. Это отличная возможность для подростков попробовать себя в роли официантов, бариста, кассиров или в обслуживании посетителей. Тюменские торговые центры, такие как «Гудвин», «Кристалл», «Колумб», а также рестораны и кафе — «Максим», «ЧеГевари», «Шоколадница» — часто ищут подработку для подростков, особенно в летний сезон, когда увеличивается поток клиентов.