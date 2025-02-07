Работа для ребёнка — кем можно устроиться подростку и как найти подработку в Тюмени

Posted 7 февраля, 10:51
Published 7 февраля, 10:51
Modified 7 февраля, 11:30
Updated 7 февраля, 11:30
Желание ребенка работать и зарабатывать собственные деньги — нормальный признак взросления. Не стоит отговаривать ребенка от этого серьезного шага, даже если вам кажется, что работать ему еще рано и вы вполне его обеспечиваете всем необходимым.
Это первый признак самостоятельности и независимости ребенка. Заработанные, а не полученные от родителей, деньги позволяют ему чувствовать себя уверенней, повышают чувство собственной значимости в глазах окружающих и в собственных глазах.
Собственный заработок помогает ребенку совершать желаемую покупку, а не выпрашивать на нее деньги у родителей. Что тоже добавляет ребенку чувство собственной значимости.
Кроме того, ребенок часто таким образом стремится помочь родителям финансово. А это значит, что он психологически готов брать ответственность за себя и хотя бы частично обеспечивать собственные потребности.
Работа в подростковом возрасте помогает определиться с будущей профессией, испробовать на деле свои навыки и таланты. А еще это формирует личность ребенка и ему будет проще ориентироваться во взрослой жизни:
Если подросток со школы начнет зарабатывать, правильно пользоваться деньгами, развивать свои навыки, выстраивать рабочие отношения, он сможет сам управлять своей жизнью в будущем и добиться успеха.
Родителям не стоит отговаривать ребенка искать работу. Нужно лишь просто проконтролировать, чтобы он не наделал ошибок при поиске первой работы. Это не означает, что вы должны всё делать за ребенка, просто будьте рядом, чтобы вовремя подставить плечо и уберечь от разочарования.
До 14 лет ребенок не может трудоустроиться официально. Однако есть исключения для работы в сфере искусства и культуры, например, участие в съемках фильмов, рекламе или выступлениях на сцене. Такие работы разрешены, но важно, чтобы они не вредили здоровью ребенка и не мешали учебному процессу.
С 14 лет подростки могут устраиваться на работу официально, но с письменным согласием родителей. В этом возрасте подростки могут попробовать себя на таких должностях, как курьер, помощник секретаря, аниматор или догситтер (выгуливание собак). Однако работодатели не всегда охотно берут на работу подростков, так как для них требуются льготные условия труда и особый график. В этом случае найти работу подростку помогут в Тюменском центре занятости. Летом востребованы вакансии по благоустройству города, уборке парков, а также участие в фестивалях и спортивных мероприятиях. Зимой популярны работы на катках и лыжных базах — например, помощники инструкторов или работники прокатов инвентаря.
Кроме того, подростки могут найти вакансии также в соцсетях, в местных тематических пабликах, таких как «Работа Тюмень» и «Подработка в Тюмени». Также летом особенно востребованы рабочие руки в сфере обслуживания, так как увеличивается нагрузка в ресторанах, кафе и торговых центрах, где требуется больше персонала для обслуживания клиентов. Это отличная возможность для подростков попробовать себя в роли официантов, бариста, кассиров или в обслуживании посетителей. Тюменские торговые центры, такие как «Гудвин», «Кристалл», «Колумб», а также рестораны и кафе — «Максим», «ЧеГевари», «Шоколадница» — часто ищут подработку для подростков, особенно в летний сезон, когда увеличивается поток клиентов.
С 16 лет подросток может устраиваться на работу самостоятельно и подписывать трудовой договор без участия родителей. Это позволяет подростку работать на обычных условиях, без дополнительных ограничений. Для поиска подработки можно использовать официальные сайты по поиску работы, такие как:
Для начала подростку можно попробовать устроиться на подработку, не требующую профессиональных качеств и навыков:
Такие вакансии для несовершеннолетних обычно оплачиваются невысоко. Если подросток хочет заработать больше, понадобятся кое-какие навыки. Хорошо, если у ребенка есть какие-нибудь увлечения, в которых он добился успеха, или достижения в определенной сфере, которые он может подтвердить.
Например, подросток любит общаться и играть с детьми, у него есть маленькие братья или сестры, с которыми он охотно занимается. В этом случае он может претендовать на работу няни для ребенка или вожатого в детском лагере. Или ребенок любит играть в театрализованных представлениях. Тогда ему подойдет подработка аниматором — например, в детских лагерях, пансионатах, аквапарках.
Подросткам старше 16-ти лет можно устроиться на подработку официантом или продавцом. В этих профессиях можно неплохо заработать, но эта работа очень ответственная и трудиться придется много.
Если подросток уже имеет практические навыки в какой-либо деятельности и хочет связать с ней свое будущее, то можно рассмотреть вакансии:
Вакансий для несовершеннолетних вполне достаточно и при желании можно попробовать себя в различных сферах. Не стоит отчаиваться, если первая работа подростку не понравилась или не подошла. Любой опыт подработки — полезен и бесценен, и это вклад в будущее.
В стремлении к самостоятельности многие подростки при поиске подработки не считают нужным советоваться с родителями. И потому часто становятся жертвами мошенников. В лучшем случае, их просто «кинут на деньги», то есть не заплатят за работу, в худшем — могут привлечь к незаконной деятельности (например, к распространению наркотиков, торговле спиртными напитками, игорному бизнесу).
Поэтому родителям стоит поговорить с ребенком: рассказать о работодателях-мошенниках, объяснить все риски неофициального трудоустройства.
Расскажите подростку, где лучше всего искать работу, помогите зарегистрироваться на порталах по поиску работы, вместе составьте хорошее резюме и внимательно прочитайте условия труда и договор, предлагаемые работодателем.
Первая работа — важный этап в жизни каждого подростка. Это не только способ заработать деньги, но и шанс научиться ответственности, развить личные качества и социальные навыки. Чтобы понять, как лучше всего поддержать подростка в поисках первой работы, мы обратились за мнением к психологу и КПТ-терапевту, руководителю психологического кабинета PsyFitness, Елене Гриценко-Бринкман. Она имеет более 20 лет опыта работы с подростками и делится своими рекомендациями.
Елена, почему важно, чтобы подросток начал работать?
«Первая работа для подростка — это гораздо больше, чем просто возможность зарабатывать. Это важный этап социализации. Работа помогает перейти от стадии зависимости к стадии автономии, формирует чувство собственной значимости и уверенности. Это момент, когда подросток начинает ощущать себя независимым от родителей и принимает первые взрослые решения, включая финансовые.»
С какого возраста подростки могут начать работать, и какие особенности стоит учитывать?
«В России подростки могут работать с 14 лет, но при определенных условиях. Рабочий процесс не должен быть слишком тяжелым и должен учитывать баланс с учебой. Чаще всего подростки работают летом, в сфере обслуживания, торговли, или в сфере городских мероприятий. Работа в этом возрасте — это также возможность попробовать себя в разных профессиях и понять, что действительно интересно.»
Как работа помогает подростку развивать личностные качества?
«Работа дает подростку возможность проявить свою компетентность и почувствовать признание окружающих. Успехи в работе укрепляют самооценку, а подросток начинает видеть результаты своего труда. Это помогает в формировании так называемой „эго-идентичности“ — понимания себя как самостоятельной личности. Заработанные деньги дают ощущение свободы выбора, что является важным шагом к финансовой независимости.»
Что бы вы порекомендовали родителям, которые сомневаются в том, чтобы их ребенок начал работать?
«Не стоит бояться того, что подросток начнет работать. Напротив, это шанс помочь ему стать более ответственным, научиться планировать свое время и развивать навыки, которые понадобятся в будущем. Родителям стоит поддерживать, но важно правильно выбрать работу, чтобы она не мешала учебе и не перегружала ребенка.»
Первая работа подростка — это не просто способ заработать деньги, но и важный шаг на пути к взрослой жизни. Работа формирует ответственность, помогает развить навыки и дает шанс понять, чем подросток хотел бы заниматься в будущем. Родителям стоит поддерживать стремление ребенка к самостоятельности, помогая выбрать подходящую работу.