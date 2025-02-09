Морозов не было, а платежи выросли: тюменцы получили огромные счета за отопление

Posted 9 февраля, 08:40
Published 9 февраля, 08:40
Modified 9 февраля, 08:43
Updated 9 февраля, 08:43
«Мы сидели неделю без отопления, а посчитали нам его полностью — счет выставили за коммунальные услуги 7 900», — сообщила Ольга в сообществе ВК «Ишим Переподслушано».
«8 000 за однокомнатную квартиру. Такого ещё не было, зато всю зиму с открытой лоджией. Если не откроешь — задохнуться можно от жары. Зачем так топить, как будто мороз -30 градусов», — возмутилась Валентина Р.
Ишимцы отмечают, что настолько больших платежей за отопление им ранее не выставляли. Горожане планируют подготовить коллективную жалобу и направить ее депутатам Тюменской областной Думы.
Напомним, последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Тюменской области повышали в июле 2024 года — тогда рост составил 9,6%. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2025 года. В Тюмени рост стоимости ЖКУ составит 19,07%, в Тобольске — 17,88%, в Ишиме — 13%.