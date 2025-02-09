Морозов не было, а платежи выросли: тюменцы получили огромные счета за отопление

Напомним, последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Тюменской области повышали в июле 2024 года — тогда рост составил 9,6%. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2025 года. В Тюмени рост стоимости ЖКУ составит 19,07%, в Тобольске — 17,88%, в Ишиме — 13%.