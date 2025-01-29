«Краденные шубы и украшения»: цыгане-гастролеры попались на отпечатках на метле

Posted 29 января, 14:35
Published 29 января, 14:35
Modified 29 января, 14:38
Updated 29 января, 14:38
По подозрению в квартирных кражах в Исетском районном суде Тюменской области отправлены под арест жители г. Челябинска Алексей Васильев и Иннокентий Васильев. Подробности сообщает региональная пресс-служба судов.
В материалах дела указано, что братья-цыгане в ноябре прошлого года на территории Исетского района из частных домов выкрали ювелирные украшения и шубы.
Установлено, что один из братьев заметал следы метлой, на которой оставил отпечатки пальцев. Экспертиза доказала, что отпечатки принадлежат находящемуся в федеральном розыске и ранее судимому за кражи Иннокентию.
27 января 2025 года вновь совершили кражу денежных средств в доме у жителя Исетского района, покидая частную территорию воры встретились с хозяином, а после были задержаны госавтоинспекторами.
На фигурантов заведены уголовные дела, следователи установили причастность Алексея к двум кражам, Иннокентий обвиняется в совершении 4 эпизодов краж, свою вину они признали.
До суда им предстоит находиться в СИЗО 2 месяца.
Ранее мы писали о том, что тюменский застройщик привлекает потенциальных покупателей отсутствием цыган, которые проживали на данной территории.