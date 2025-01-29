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Posted 29 января, 14:35

Published 29 января, 14:35

Modified 29 января, 14:38

Updated 29 января, 14:38

Тюменский суд отправил под стражу братьев-цыган за квартирные кражи

«Краденные шубы и украшения»: цыгане-гастролеры попались на отпечатках на метле

29 января 2025, 14:35
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменский суд отправил под стражу братьев-цыган за квартирные кражи

В Тюменской области задержаны два брата, которые подозреваются в нескольких кражах. Один из братьев находился в федеральном розыске.

По подозрению в квартирных кражах в Исетском районном суде Тюменской области отправлены под арест жители г. Челябинска Алексей Васильев и Иннокентий Васильев. Подробности сообщает региональная пресс-служба судов.

В материалах дела указано, что братья-цыгане в ноябре прошлого года на территории Исетского района из частных домов выкрали ювелирные украшения и шубы.

Установлено, что один из братьев заметал следы метлой, на которой оставил отпечатки пальцев. Экспертиза доказала, что отпечатки принадлежат находящемуся в федеральном розыске и ранее судимому за кражи Иннокентию.

27 января 2025 года вновь совершили кражу денежных средств в доме у жителя Исетского района, покидая частную территорию воры встретились с хозяином, а после были задержаны госавтоинспекторами.

На фигурантов заведены уголовные дела, следователи установили причастность Алексея к двум кражам, Иннокентий обвиняется в совершении 4 эпизодов краж, свою вину они признали.

До суда им предстоит находиться в СИЗО 2 месяца.

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Ранее мы писали о том, что тюменский застройщик привлекает потенциальных покупателей отсутствием цыган, которые проживали на данной территории.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Тюменская область#Федеральный розыск#Исетский район#Кражи#Цыгане
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