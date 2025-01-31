nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 06:37

Published 31 января, 06:37

Modified 31 января, 08:06

Updated 31 января, 08:06

В Тюмени цыганка три года получала пособия на выдуманную дочь

В Тюмени цыганка три года получала пособия на выдуманную дочь

31 января 2025, 06:37
Фото: 1MI.
Жительница областного центра получила фиктивную справку о рождении дочери. По этому документу государство три года платило ей пособие.

По версии следствия, в марте 2020 года знакомый помог тюменке получить справку о домашних родах в Перми. По информации источника, подозреваемая — цыганка. Ее подельник умер и уже не может быть привлечен к ответственности.

Женщина потребовала у Фонда пенсионного и социального страхования и областного департамента социального развития помочь вырастить несуществующего ребенка. По справке выдали свидетельство о рождении ребенка, и по июнь 2023 года тюменка получала выплаты.

Хотела денег, а получит уголовку: на чем поймали тюменскую чиновницу?
Узнать подробнее

Общая сумма полученных незаконно бюджетных средств превысила 700 тыс. рублей. Женщину обвинили в мошенничестве в крупном размере при получении выплат. Департамент и фонд соцстрахования потребовали вернуть всю сумму, их гражданские иски будут рассмотрены в рамках уголовного процесса. Следователи уже передали дело в суд.

Ранее другой жительнице Тюмени вынесли приговор за подделку свидетельства о рождении ребенка. По поддельному документу она незаконно получила 90 тысяч рублей, за которые ее отправили на обязательные работы.

Читайте также:
Взрывоопасное яблоко: в Тюмени продаются опасные подделки под видом iPhoneВолна мошенничества с домовыми чатами докатилась до ТюмениМошенники наступают: как в 2025 году тюменцев могут оставить без денег?
#Марина Коржина#Общество#Происшествия#Тюмень#Мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика