В Тюмени цыганка три года получала пособия на выдуманную дочь

Posted 31 января, 06:37
Published 31 января, 06:37
Modified 31 января, 08:06
Updated 31 января, 08:06
По версии следствия, в марте 2020 года знакомый помог тюменке получить справку о домашних родах в Перми. По информации источника, подозреваемая — цыганка. Ее подельник умер и уже не может быть привлечен к ответственности.
Женщина потребовала у Фонда пенсионного и социального страхования и областного департамента социального развития помочь вырастить несуществующего ребенка. По справке выдали свидетельство о рождении ребенка, и по июнь 2023 года тюменка получала выплаты.
Общая сумма полученных незаконно бюджетных средств превысила 700 тыс. рублей. Женщину обвинили в мошенничестве в крупном размере при получении выплат. Департамент и фонд соцстрахования потребовали вернуть всю сумму, их гражданские иски будут рассмотрены в рамках уголовного процесса. Следователи уже передали дело в суд.
Ранее другой жительнице Тюмени вынесли приговор за подделку свидетельства о рождении ребенка. По поддельному документу она незаконно получила 90 тысяч рублей, за которые ее отправили на обязательные работы.