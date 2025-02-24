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Posted 24 февраля, 08:20

Published 24 февраля, 08:20

Modified 24 февраля, 08:22

Updated 24 февраля, 08:22

За выходные дни тюменские автоинспекторы задержали 42 пьяных водителя

За выходные дни тюменские автоинспекторы задержали 42 пьяных водителя

24 февраля 2025, 08:20
Фото: 1MI.
За прошедшие выходные по сельским населенным пунктам и дорогам региона инспекторы ГИБДД провели массовые «сплошные проверки» на трезвость.

В минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД Тюменской области выявили 42 нетрезвых водителя. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника областного Управления Госавтоинспекции Андрея Миллера, для предотвращения вождения в нетрезвом виде были организованы масштабные мероприятия: сплошные проверки, рейды ДПС в сельской местности, а также точечные проверки. Усиленный контроль принес свои плоды: аварий с пострадавшими в регионе за эти дни не зафиксировано.

На 12-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск за рулем «Мерседеса» была остановлена 35-летняя автоледи, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина призналась, что выпила немного пива, алкотестер показал 0,45 мг/л. В отношении нарушительницы составлен протокол, машина отправлена на штрафстоянку.

На 177-м километре автодороги Курган — Тюмень 19-летний водитель «Лады Приоры» отказался пройти медицинское освидетельствование. В отношении него составлен административный протокол, а транспортное средство было эвакуировано.

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Инспекторы ГИБДД задержали нелегальных мигрантов, которые двигались на 253-м километре автотрассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Все трое нарушили правила регистрации нахождения на территории РФ, а у водителя оказалось поддельное водительское удостоверение.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ГИБДД#Проверки#Алкогольное опьянение
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