За выходные дни тюменские автоинспекторы задержали 42 пьяных водителя

Posted 24 февраля, 08:20
Published 24 февраля, 08:20
Modified 24 февраля, 08:22
Updated 24 февраля, 08:22
В минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД Тюменской области выявили 42 нетрезвых водителя. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам начальника областного Управления Госавтоинспекции Андрея Миллера, для предотвращения вождения в нетрезвом виде были организованы масштабные мероприятия: сплошные проверки, рейды ДПС в сельской местности, а также точечные проверки. Усиленный контроль принес свои плоды: аварий с пострадавшими в регионе за эти дни не зафиксировано.
На 12-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск за рулем «Мерседеса» была остановлена 35-летняя автоледи, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Женщина призналась, что выпила немного пива, алкотестер показал 0,45 мг/л. В отношении нарушительницы составлен протокол, машина отправлена на штрафстоянку.
На 177-м километре автодороги Курган — Тюмень 19-летний водитель «Лады Приоры» отказался пройти медицинское освидетельствование. В отношении него составлен административный протокол, а транспортное средство было эвакуировано.
Инспекторы ГИБДД задержали нелегальных мигрантов, которые двигались на 253-м километре автотрассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Все трое нарушили правила регистрации нахождения на территории РФ, а у водителя оказалось поддельное водительское удостоверение.