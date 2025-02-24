За выходные дни тюменские автоинспекторы задержали 42 пьяных водителя

По словам начальника областного Управления Госавтоинспекции Андрея Миллера, для предотвращения вождения в нетрезвом виде были организованы масштабные мероприятия: сплошные проверки, рейды ДПС в сельской местности, а также точечные проверки. Усиленный контроль принес свои плоды: аварий с пострадавшими в регионе за эти дни не зафиксировано.