За три года более 40% тюменцев сменили работу

Posted 24 февраля, 08:01
Published 24 февраля, 08:01
Modified 24 февраля, 08:03
Updated 24 февраля, 08:03
Аналитики провели исследования рынка труда, согласно которым за последние три года 4 из 10 жителей Тюмени сменили место работы. Такие данные приведены кадровым агентством hh.ru.
Наиболее склонны к смене деятельности курьеры, их число достигает 66%. Курьеры рассматривают позиции менеджеров по продажам или администраторов.
Также согласно отчету, автомойщики, технические директора, швеи и режиссеры тоже часто переходят в другие профессиональные области.
Интересно, что каждый пятый, меняя работу, отдает предпочтение рабочей специальности. Меньше всего склонны к смене работы врачи, их доля составляет всего 5%.
Тюменцам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии 2025 года. Больше всего зарплата у инженера по ремонту газопоршневых генераторных установок, ее месячный размер составляет 280 тысяч рублей.