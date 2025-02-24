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Posted 24 февраля, 08:01

Published 24 февраля, 08:01

Modified 24 февраля, 08:03

Updated 24 февраля, 08:03

За три года более 40% тюменцев сменили работу

За три года более 40% тюменцев сменили работу

24 февраля 2025, 08:01
Фото: 1MI.
40% жителей Тюменской области приняли решение сменить работу. Данные приведены аналитиками за три года.

Аналитики провели исследования рынка труда, согласно которым за последние три года 4 из 10 жителей Тюмени сменили место работы. Такие данные приведены кадровым агентством hh.ru.

Наиболее склонны к смене деятельности курьеры, их число достигает 66%. Курьеры рассматривают позиции менеджеров по продажам или администраторов.

Также согласно отчету, автомойщики, технические директора, швеи и режиссеры тоже часто переходят в другие профессиональные области.

Интересно, что каждый пятый, меняя работу, отдает предпочтение рабочей специальности. Меньше всего склонны к смене работы врачи, их доля составляет всего 5%.

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Тюменцам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии 2025 года. Больше всего зарплата у инженера по ремонту газопоршневых генераторных установок, ее месячный размер составляет 280 тысяч рублей.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Работа#Рынок труда#Курьеры#2025 год
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