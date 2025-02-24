В Тюмени улица Уездная будет перекрыта

Posted 24 февраля, 06:50
Published 24 февраля, 06:50
Modified 24 февраля, 06:52
Updated 24 февраля, 06:52
В Тюмени на улице Уездной будет временно прекращено движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУС ТО.
Ограничение будет действовать с 22:00 28 февраля 2025 года до 06:00 1 марта 2025 года.
Временные неудобства связаны с проведением работ по установке ливневой канализации, являющихся частью проекта по строительству транспортной развязки на Московском тракте. Работы проводит подрядчик — компания «Водоканал-2».
Необходимость перекрытия движения обусловлена технологией бестраншейной прокладки участка коммуникаций, требующей протяжки труб под дорожным полотном съезда с трассы «Екатеринбург-Тюмень» на улицу Уездная.
Для выезда с улицы Уездной на Окружную дорогу водителям рекомендуется воспользоваться улицами Андрея Бушуева и Губернской.
Содержание тюменских дорог стало дороже, однако финансирование на строительство в дорожной сфере стало меньше.