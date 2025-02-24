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Posted 24 февраля, 06:50

Published 24 февраля, 06:50

Modified 24 февраля, 06:52

Updated 24 февраля, 06:52

В Тюмени улица Уездная будет перекрыта

В Тюмени улица Уездная будет перекрыта

24 февраля 2025, 06:50
Фото: nashgorod.ru.
В Тюмени временно перекроют движение по одной из улиц. Это связано с устройством дождевой канализации на Московском тракте.
Фото: ГУС ТО

В Тюмени на улице Уездной будет временно прекращено движение автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУС ТО.

Ограничение будет действовать с 22:00 28 февраля 2025 года до 06:00 1 марта 2025 года.

Временные неудобства связаны с проведением работ по установке ливневой канализации, являющихся частью проекта по строительству транспортной развязки на Московском тракте. Работы проводит подрядчик — компания «Водоканал-2».

Необходимость перекрытия движения обусловлена технологией бестраншейной прокладки участка коммуникаций, требующей протяжки труб под дорожным полотном съезда с трассы «Екатеринбург-Тюмень» на улицу Уездная.

Для выезда с улицы Уездной на Окружную дорогу водителям рекомендуется воспользоваться улицами Андрея Бушуева и Губернской.

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Содержание тюменских дорог стало дороже, однако финансирование на строительство в дорожной сфере стало меньше.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Московский тракт#Транспортная развязка#Проект
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