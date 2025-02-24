В Тюмени состоялся «Бессмертный полк» на льду реки Туры

Posted 24 февраля, 07:21
Published 24 февраля, 07:21
Modified 24 февраля, 07:23
Updated 24 февраля, 07:23
В Тюмени впервые в День защитника Отечества, 23 февраля по льду Туры тюменцы прошли с портретами героев Великой Отечественной войны.
В этот день на набережной Туры по традиции 23 февраля состоялась акция #СпецоперацияЛед. Это мероприятие проводится в Тюмени уже одиннадцатый раз.
Добровольцы и представители движения «Волонтёры Победы» и «Движение первых», пронесли по льду 130 портретов тюменских героев, сражавшихся в Великой Отечественной войне.
По информации региональной пресс-службы ГИБДД, среди 130 портретов, 32 ветерана живы на сегодняшний день, пятнадцать человек из которых отметили свой столетний юбилей.
Гонки на Туре неблагоприятно скажутся на состоянии умирающей реки. Об этом «Нашему городу» сообщили экологи.