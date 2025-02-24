nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 07:21

Published 24 февраля, 07:21

Modified 24 февраля, 07:23

Updated 24 февраля, 07:23

В Тюмени состоялся «Бессмертный полк» на льду реки Туры

В Тюмени состоялся «Бессмертный полк» на льду реки Туры

24 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI.
23 февраля по льду реки Туры, участники «Бессмертного полка» пронесли 130 портретов ветеранов ВОВ. Среди них 32 ветерана живы по сей день.
Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени впервые в День защитника Отечества, 23 февраля по льду Туры тюменцы прошли с портретами героев Великой Отечественной войны.

В этот день на набережной Туры по традиции 23 февраля состоялась акция #СпецоперацияЛед. Это мероприятие проводится в Тюмени уже одиннадцатый раз.

Добровольцы и представители движения «Волонтёры Победы» и «Движение первых», пронесли по льду 130 портретов тюменских героев, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

По информации региональной пресс-службы ГИБДД, среди 130 портретов, 32 ветерана живы на сегодняшний день, пятнадцать человек из которых отметили свой столетний юбилей.

В Тюмени улица Уездная будет перекрыта
Узнать подробнее

Гонки на Туре неблагоприятно скажутся на состоянии умирающей реки. Об этом «Нашему городу» сообщили экологи.

Читайте также:
Лёд трещит, моторы ревут: самые яркие моменты спецоперации «Лед» в ТюмениТюменцам поступают рассылки о размере будущей пенсии Найден, погиб. Спустя полмесяца найдено тело 45-летнего тюменца Кима
#Ксения Мальчева#Тюмень#Ветераны#Великая Отечественная война#Бессмертный полк#День защитника Отечества#Набережная Туры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика