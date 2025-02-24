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Posted 24 февраля, 06:20

Published 24 февраля, 06:20

Modified 24 февраля, 06:22

Updated 24 февраля, 06:22

Тюменцам поступают рассылки о размере будущей пенсии

Тюменцам поступают рассылки о размере будущей пенсии

24 февраля 2025, 06:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Пенсия
Для автоматической отправки уведомлений гражданам необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. В противном случае сведения о накопленной пенсии можно узнать, лично обратившись в клиентскую службу регионального отделения СФР.

В Тюменской области 363 тысячи человек получили уведомления о своей будущей пенсии. Информацию об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Теперь уведомления в цифровом формате поступают в личные кабинеты пользователей на сайте госуслуг, рассылки поступают мужчинам, возраст которых старше 45 лет и женщинам, достигшим 40-летнего возраста. Региональное подразделение СФР намерено автоматически рассылать подобные уведомления каждые три года.

Тюменцы смогут с помощью извещений сверить свои личные данные, передаваемые работодателями в соцфонд, а также заранее прогнозировать размер своей будущей пенсии.

«При обнаружении неточностей необходимо подать заявление на корректировку индивидуального лицевого счета. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг», — подчеркнул управляющий Тюменским отделением Социального фонда России Виталий Левенков.
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Жителям Тюмени рассказали о том, как узнать сведения о своем трудовом стаже. Информация об этом хранится на Госуслугах, для этого необходимо заказать соответствующую выписку.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Госуслуги#Пенсия#Уведомления#Социальный фонд
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