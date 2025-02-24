Тюменцам поступают рассылки о размере будущей пенсии

Posted 24 февраля, 06:20
Published 24 февраля, 06:20
Modified 24 февраля, 06:22
Updated 24 февраля, 06:22
В Тюменской области 363 тысячи человек получили уведомления о своей будущей пенсии. Информацию об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Теперь уведомления в цифровом формате поступают в личные кабинеты пользователей на сайте госуслуг, рассылки поступают мужчинам, возраст которых старше 45 лет и женщинам, достигшим 40-летнего возраста. Региональное подразделение СФР намерено автоматически рассылать подобные уведомления каждые три года.
Тюменцы смогут с помощью извещений сверить свои личные данные, передаваемые работодателями в соцфонд, а также заранее прогнозировать размер своей будущей пенсии.
«При обнаружении неточностей необходимо подать заявление на корректировку индивидуального лицевого счета. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг», — подчеркнул управляющий Тюменским отделением Социального фонда России Виталий Левенков.
Жителям Тюмени рассказали о том, как узнать сведения о своем трудовом стаже. Информация об этом хранится на Госуслугах, для этого необходимо заказать соответствующую выписку.