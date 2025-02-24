Тюменцам поступают рассылки о размере будущей пенсии

Теперь уведомления в цифровом формате поступают в личные кабинеты пользователей на сайте госуслуг, рассылки поступают мужчинам, возраст которых старше 45 лет и женщинам, достигшим 40-летнего возраста. Региональное подразделение СФР намерено автоматически рассылать подобные уведомления каждые три года.