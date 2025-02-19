На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы задержали машину с нелегалами

Posted 19 февраля, 12:17
Published 19 февраля, 12:17
Modified 19 февраля, 12:19
Updated 19 февраля, 12:19
Сегодня, 19 февраля на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло задержание нелегальных мигрантов. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
Инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции на 253-м километре автотрассы остановили автомобиль марки «Тойота». Установлено, что в машине находились трое граждан сопредельного государства.
Во время проверки автоинспекторы установили, что у водителя водительское удостоверение имеет признаки подделки. Мужчина этот факт подтвердил и признался, что приобрел документы за 40 000 рублей.
Установлено, что все трое нарушили правила регистрации нахождения на территории РФ, они доставлены в полицейский участок.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего школьника за рулем ВАЗ 2101. Парень приобрел автомобиль и не сказал об этом родителям. Просто хотел научиться водить машину.