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Posted 19 февраля, 12:17

Published 19 февраля, 12:17

Modified 19 февраля, 12:19

Updated 19 февраля, 12:19

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы задержали машину с нелегалами

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автоинспекторы задержали машину с нелегалами

19 февраля 2025, 12:17
Фото: Изображение Midjourney.
Тюменские автоинспекторы задержали нелегалов на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. У водителя имелось поддельное водительское удостоверение.

Сегодня, 19 февраля на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск произошло задержание нелегальных мигрантов. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции на 253-м километре автотрассы остановили автомобиль марки «Тойота». Установлено, что в машине находились трое граждан сопредельного государства.

Во время проверки автоинспекторы установили, что у водителя водительское удостоверение имеет признаки подделки. Мужчина этот факт подтвердил и признался, что приобрел документы за 40 000 рублей.

Установлено, что все трое нарушили правила регистрации нахождения на территории РФ, они доставлены в полицейский участок.

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Ранее сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего школьника за рулем ВАЗ 2101. Парень приобрел автомобиль и не сказал об этом родителям. Просто хотел научиться водить машину.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ГИБДД#Мигранты#ДПС#Ханты-Мансийск
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