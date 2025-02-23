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Posted 23 февраля, 09:09

Published 23 февраля, 09:09

Modified 23 февраля, 09:11

Updated 23 февраля, 09:11

В тюменском ТЦ произошел пожар

В тюменском ТЦ произошел пожар

23 февраля 2025, 09:09
Фото: МЧС ТО.
Сюжет
Эвакуация
По словам очевидцев, сегодня днем в ТЦ «Центральный» загорелся павильон с одеждой, расположенной на четвертом этаже. Из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

«Задымление на рынке „Центральный“ в Тюмени. Подробностей пока нет», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

Видео: тг-канал Тюмень.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что в здании на 4-м этаже загорелся один из павильонов, сработала система автоматического пожаротушения. Посетители и персонал центра эвакуировались самостоятельно.

В ликвидации пожара участие принимали 8 единиц техники и 31 сотрудник подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

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