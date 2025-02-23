В тюменском ТЦ произошел пожар

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что в здании на 4-м этаже загорелся один из павильонов, сработала система автоматического пожаротушения. Посетители и персонал центра эвакуировались самостоятельно.