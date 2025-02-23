В тюменском ТЦ произошел пожар

Posted 23 февраля, 09:09
Published 23 февраля, 09:09
Modified 23 февраля, 09:11
Updated 23 февраля, 09:11
«Задымление на рынке „Центральный“ в Тюмени. Подробностей пока нет», — сообщили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что в здании на 4-м этаже загорелся один из павильонов, сработала система автоматического пожаротушения. Посетители и персонал центра эвакуировались самостоятельно.
В ликвидации пожара участие принимали 8 единиц техники и 31 сотрудник подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в деревне Копотилово Нижнетавдинского района произошел пожар в частном жилом доме. Огонь унес жизнь одного человека.