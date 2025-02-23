В тюменских ТРЦ нет мест для возвращения ушедших западных брендов

Posted 23 февраля, 08:48
Published 23 февраля, 08:48
Modified 23 февраля, 08:50
Updated 23 февраля, 08:50
В частности, в тюменском торговом центре «Кристалл» сообщили, что они открыты к переговорам с ретейлерами, однако свободных площадей под новые магазины сейчас нет.
«Насколько мы видим в обращениях в информационном пространстве, покупатели по-прежнему интересуются ушедшими брендами, сравнивают с ними. Потребность сохраняется, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы покупатели снова могли иметь еще больший выбор. На данный момент вакантных площадей нет», — рассказали РБК Тюмень в ТРЦ «Кристалл».
Не осталось свободных площадей под новые магазины и ТЦ «Гудвине» и «Галерея Вояж». По данным Союза торговых центров, на сегодняшний день более 50% российских ТРЦ готовы к тому, что в Россию вернутся ушедшие бренды. Часть ТЦ готова даже освободить под новые магазины торговые площади, которые на данный момент заняты.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за последние полтора года стоимость сахара выросла более чем на 40%. На подорожание влияние оказали рост расходов предприятий на перевозку и топливо, покупку оборудования и техники.