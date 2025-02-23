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Posted 23 февраля, 08:48

Published 23 февраля, 08:48

Modified 23 февраля, 08:50

Updated 23 февраля, 08:50

В тюменских ТРЦ нет мест для возвращения ушедших западных брендов

В тюменских ТРЦ нет мест для возвращения ушедших западных брендов

23 февраля 2025, 08:48
Фото: 1MI.
Популярные западные компании на фоне переговоров между представителями России и США заявили о желании вернуться на российский рынок. Однако, в некоторых ТЦ свободных площадей для ушедших брендов на данный момент нет.

В частности, в тюменском торговом центре «Кристалл» сообщили, что они открыты к переговорам с ретейлерами, однако свободных площадей под новые магазины сейчас нет.

«Насколько мы видим в обращениях в информационном пространстве, покупатели по-прежнему интересуются ушедшими брендами, сравнивают с ними. Потребность сохраняется, и мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы покупатели снова могли иметь еще больший выбор. На данный момент вакантных площадей нет», — рассказали РБК Тюмень в ТРЦ «Кристалл».

Не осталось свободных площадей под новые магазины и ТЦ «Гудвине» и «Галерея Вояж». По данным Союза торговых центров, на сегодняшний день более 50% российских ТРЦ готовы к тому, что в Россию вернутся ушедшие бренды. Часть ТЦ готова даже освободить под новые магазины торговые площади, которые на данный момент заняты.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области за последние полтора года стоимость сахара выросла более чем на 40%. На подорожание влияние оказали рост расходов предприятий на перевозку и топливо, покупку оборудования и техники.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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