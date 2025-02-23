В тюменских ТРЦ нет мест для возвращения ушедших западных брендов

Не осталось свободных площадей под новые магазины и ТЦ «Гудвине» и «Галерея Вояж». По данным Союза торговых центров, на сегодняшний день более 50% российских ТРЦ готовы к тому, что в Россию вернутся ушедшие бренды. Часть ТЦ готова даже освободить под новые магазины торговые площади, которые на данный момент заняты.