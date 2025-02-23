В российских регионах фиксируют вспышки свинки. Есть ли заболевшие в Тюмени?

Posted 23 февраля, 07:41
Published 23 февраля, 07:41
Modified 23 февраля, 07:43
Updated 23 февраля, 07:43
Отметим, в настоящее время в ряде российских регионов выявлены случаи заболевания эпидемическим паротитом. Вспышка заболевания была зафиксирована на днях в Курской и Кемеровской областях.
Свинка, или эпидемический паротит — это вирусная инфекция, которая передается по воздуху или через поверхности, на которые осели капли инфицированной слюны. Инкубационный период (от момента заражения до развития симптомов) в среднем составляет от 13 до 19 дней.
Основные признаки эпидемического паротита:
К осложнениям после перенесенного паротита относятся:
Основным методом защиты населения от эпидемического паротита является вакцинация.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 17 февраля, на дистанционное обучение были переведены более 5 тысяч школьников (175 классов), на карантин закрыты 5 групп в детских садах.