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Posted 23 февраля, 07:41

Published 23 февраля, 07:41

Modified 23 февраля, 07:43

Updated 23 февраля, 07:43

В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли в Тюменской области заболевшие свинкой

В российских регионах фиксируют вспышки свинки. Есть ли заболевшие в Тюмени?

23 февраля 2025, 07:41
Фото: 1MI.

В Роспотребнадзоре рассказали, есть ли в Тюменской области заболевшие свинкой

В Тюменской области случаев заболевания эпидемическим паротитом на сегодняшний день не выявлено. Также случаев заболевания данной вирусной инфекцией не было зарегистрировано в 2024. Об этом сообщили 72.RU управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Отметим, в настоящее время в ряде российских регионов выявлены случаи заболевания эпидемическим паротитом. Вспышка заболевания была зафиксирована на днях в Курской и Кемеровской областях.

 

Свинка, или эпидемический паротит — это вирусная инфекция, которая передается по воздуху или через поверхности, на которые осели капли инфицированной слюны. Инкубационный период (от момента заражения до развития симптомов) в среднем составляет от 13 до 19 дней.

Основные признаки эпидемического паротита:

  • гипертермия на протяжении 7 дней;
  • увеличенные слюнные железы (околоушные), болезненны, отечны. Припухлость придает лицу определенную форму, характерную для свинки, мочки ушей оттопыриваются в стороны. Данный симптом является специфическим для паротита, при других недугах он практически не встречается.
  • дискомфорт при разговоре, жевании — боль носит тупой характер, проявляется по мере развития отечности, и сохраняется на протяжении 7-10 дней. Как только сходит отек, уходит и боль.
  • специфическая посадка головы — отечность вызывает боль при движении головой, поэтому у ребенка голова несколько наклонена в пораженную сторону. Если наблюдается двухстороннее поражение желез, то она втянута немного в плечи.

К осложнениям после перенесенного паротита относятся:

  • бесплодие;
  • глухота;
  • сахарный диабет;
  • синдром сухого глаза;
  • нарушения чувствительности.

Основным методом защиты населения от эпидемического паротита является вакцинация.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом. По данным на 17 февраля, на дистанционное обучение были переведены более 5 тысяч школьников (175 классов), на карантин закрыты 5 групп в детских садах.

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