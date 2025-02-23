В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2025 года

Posted 23 февраля, 08:07
Published 23 февраля, 08:07
Modified 23 февраля, 08:09
Updated 23 февраля, 08:09
Самой высокооплачиваемой вакансией с начала этого года стал инженер по ремонту газопоршневых генераторных установок — специалисту готовы платить 280 тысяч рублей в месяц, пишет РБК Тюмень. На втором месте рейтинга высокооплачиваемых вакансий находится администратор баз данных с заработной платой 263 тысячи рублей в месяц.
Мастеру по капитальному ремонту скважин в Тюменской области обещают заработок в размере 249,5 тысячи рублей, врачу-экндоскописту — 210 тысяч рублей. Бизнес-аналитик может рассчитывать на зарплату в размере 180 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В перечень вошли машинисты, монтажники, военнослужащие, инженеры, геологи.