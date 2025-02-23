В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2025 года

Самой высокооплачиваемой вакансией с начала этого года стал инженер по ремонту газопоршневых генераторных установок — специалисту готовы платить 280 тысяч рублей в месяц, пишет РБК Тюмень. На втором месте рейтинга высокооплачиваемых вакансий находится администратор баз данных с заработной платой 263 тысячи рублей в месяц.