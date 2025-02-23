nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 08:07

Published 23 февраля, 08:07

Modified 23 февраля, 08:09

Updated 23 февраля, 08:09

В Тюменской области размер самой большой зарплаты составил 263 тыс. рублей

В Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии 2025 года

23 февраля 2025, 08:07
Фото: 1MI.

В Тюменской области размер самой большой зарплаты составил 263 тыс. рублей

Сюжет
Зарплата
Перечень озвучил региональный департамент труда и занятости населения. В список вошли инженеры, врачи, бизнес-аналитики.

Самой высокооплачиваемой вакансией с начала этого года стал инженер по ремонту газопоршневых генераторных установок — специалисту готовы платить 280 тысяч рублей в месяц, пишет РБК Тюмень. На втором месте рейтинга высокооплачиваемых вакансий находится администратор баз данных с заработной платой 263 тысячи рублей в месяц.

Мастеру по капитальному ремонту скважин в Тюменской области обещают заработок в размере 249,5 тысячи рублей, врачу-экндоскописту — 210 тысяч рублей. Бизнес-аналитик может рассчитывать на зарплату в размере 180 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В перечень вошли машинисты, монтажники, военнослужащие, инженеры, геологи.

Читайте также:
В российских регионах фиксируют вспышки свинки. Есть ли заболевшие в Тюмени?Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что ждет рынок загородной недвижимостиНет культуры вождения: крик души водителя тюменского автобуса
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Зарплата#Вакансии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика