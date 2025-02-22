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Posted 22 февраля, 05:05

Published 22 февраля, 05:05

Modified 22 февраля, 05:07

Updated 22 февраля, 05:07

В Тюменской области сахар подорожал более чем на 40%

Стоимость сахара в Тюмени взлетела на 40%

22 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.

В Тюменской области сахар подорожал более чем на 40%

В Тюменской области за последние полтора года стоимость сахара выросла более чем на 40%. С июля 2023 года по июль 2024 года килограмм данного продукта подорожал на 40%, с июля 2024 года до января 2025 года — еще на 3,1%.

По словам доцента кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрия Морковкина, в росте цен на сахар отмечено проявление сезонного фактора, связанного с увеличением спроса летом и осенью в период домашних заготовок и консервации. Также на подорожание сахара оказывает влияние и увеличение расходов предприятий на перевозку и топливо, приобретение запчастей для сельхозтехники, покупки оборудования, стоимость которых зависит от курса рубля, пишет РБК Тюмень.

По данным облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», за последний год выросла стоимость не только на обычный сахар, но и кокосовый — в среднем последний прибавил в цене 6,8% — стоимость упаковки весом 200 граммов сегодня составляет 158,2 рубля. Тростниковый сахар, напротив, подешевел на 2,4%, до 286 рублей за килограмм.

«На стоимость сахара в значительной мере влияет урожайность. При хороших урожаях в 2025 году цены на сахар должны быть стабильны», — сообщил основатель сервиса «Ценозавр» Константин Калугин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний месяц стоимость чая выросла на 15%. Килограмм черного байхового чая подорожал почти на 200 рублей.

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