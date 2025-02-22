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Posted 22 февраля, 07:22

Published 22 февраля, 07:22

Modified 22 февраля, 07:24

Updated 22 февраля, 07:24

Ретейл-парк «Рыба-пила» построят в Тюмени в 2025 году

Ретейл-парк «Рыба-пила» откроют в Тюмени в 2025 году

22 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.

Ретейл-парк «Рыба-пила» построят в Тюмени в 2025 году

Сюжет
Строительство
В Тюмени до конца этого будут завершены работы по строительству ретейл-парка «Рыба-пила». Возведением объекта занимается редевелоперская компания «Колесник».

Ретейл-парк — это один из форматов розничной торговли. Он представляет собой комплекс зданий до трех этажей, расположенный на окраине города или в пригороде с хорошей автомобильной доступностью, пишет РБК Тюмень.

Ретейл-парка «Рыба-пила» станет в Тюмени первым торговым объектом такого формата. Торговая точка расположится в районе улицы Федюнинского на земельном участке площадью более 7,2 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 140 миллионов рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году начнет работать новый банный комплекс «ЕрмолаевЪ Душевные бани», рассчитанный более чем на 100 посадочных мест.

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