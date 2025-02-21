Тюменские власти опубликовали список городов и сел, которым угрожают лесные пожары

Posted 21 февраля, 08:38
Published 21 февраля, 08:38
Modified 21 февраля, 08:40
Updated 21 февраля, 08:40
В документе указано, что под угрозой лесных пожаров находятся Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, свыше 900 сел и деревень Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов, Голышмановского, Заводоуковского городских округов,
Кроме того, в перечне территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Серебряный бор», санатории «Тараскуль» и «Большой Тараскуль», база отдыха «Верхний бор», центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и т. д.
Также в список территорий, которым могут угрожать лесные пожары, включены свыше 130 садовых и дачных обществ.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Рослесхоза, лесные пожары в Тюменской области в этом году начнутся в мае. Такой прогноз связан с паводком 2024 года, вследствие которого произошел активный рост травянистой растительности на затопленных ранее территориях.