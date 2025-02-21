Тюменские власти опубликовали список городов и сел, которым угрожают лесные пожары

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Рослесхоза, лесные пожары в Тюменской области в этом году начнутся в мае. Такой прогноз связан с паводком 2024 года, вследствие которого произошел активный рост травянистой растительности на затопленных ранее территориях.