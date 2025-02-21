nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 08:38

Published 21 февраля, 08:38

Modified 21 февраля, 08:40

Updated 21 февраля, 08:40

Более 900 селам и деревням Тюменской области угрожают лесные пожары-2025

Тюменские власти опубликовали список городов и сел, которым угрожают лесные пожары

21 февраля 2025, 08:38
Фото: 1MI.

Более 900 селам и деревням Тюменской области угрожают лесные пожары-2025

Проект постановления правительства Тюменской области «Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров» опубликован на сайте регионального правительства.

В документе указано, что под угрозой лесных пожаров находятся Тюмень, Ишим, Тобольск, Ялуторовск, свыше 900 сел и деревень Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского и Ярковского районов, Голышмановского, Заводоуковского городских округов,

Кроме того, в перечне территорий, подверженных угрозе лесных пожаров, Детский психоневрологический лечебно-реабилитационный центр «Надежда», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник», оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», оздоровительно-образовательный центр санаторного типа «Серебряный бор», санатории «Тараскуль» и «Большой Тараскуль», база отдыха «Верхний бор», центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и т. д.

Также в список территорий, которым могут угрожать лесные пожары, включены свыше 130 садовых и дачных обществ.

Около 200 населенным пунктам Тюменской области угрожает половодье
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Рослесхоза, лесные пожары в Тюменской области в этом году начнутся в мае. Такой прогноз связан с паводком 2024 года, вследствие которого произошел активный рост травянистой растительности на затопленных ранее территориях.

Читайте также:
Ради строительства дороги в Ожогина у тюменцев заберут земельные участкиИз Тюмени в Египет начала летать еще одна авиакомпанияБольше половины тюменцев матерятся на работе. Чаще всего это делают юристы и рабочие
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#Пожары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика