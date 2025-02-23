В Тюмени 6-месячный младенец заболел смертельно опасной инфекцией

Posted 23 февраля, 09:41
Published 23 февраля, 09:41
Modified 23 февраля, 09:41
Updated 23 февраля, 09:41
В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что данный случай является единичным, пишет 72.RU.
«Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, новых случаев не зарегистрировано», — сообщили в Роспотребнадзоре.
И добавили, что методом профилактики менингококковой инфекции является вакцинация. Первыми признаками менингококковой инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. Источником менингококковой инфекции является больной человек. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале 2024 года в Тобольске от менингококковой инфекции скончалась 4-летняя девочка. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».