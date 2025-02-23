В Тюмени 6-месячный младенец заболел смертельно опасной инфекцией

И добавили, что методом профилактики менингококковой инфекции является вакцинация. Первыми признаками менингококковой инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. Источником менингококковой инфекции является больной человек. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.