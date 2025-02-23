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Posted 23 февраля, 09:41

Published 23 февраля, 09:41

Modified 23 февраля, 09:41

Updated 23 февраля, 09:41

В Тюмени 6-месячный младенец заболел смертельно опасной инфекцией

В Тюмени 6-месячный младенец заболел смертельно опасной инфекцией

23 февраля 2025, 09:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
У полугодовалого ребенка выявили менингококковую инфекцию. Об этом сообщил источник.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, данную информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что данный случай является единичным, пишет 72.RU.

«Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, новых случаев не зарегистрировано», — сообщили в Роспотребнадзоре.

И добавили, что методом профилактики менингококковой инфекции является вакцинация. Первыми признаками менингококковой инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. Источником менингококковой инфекции является больной человек. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

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Ранее «Наш Город» писал, что в феврале 2024 года в Тобольске от менингококковой инфекции скончалась 4-летняя девочка. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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