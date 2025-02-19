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Posted 19 февраля, 05:00

Published 19 февраля, 05:00

Modified 19 февраля, 05:03

Updated 19 февраля, 05:03

Тюменский бизнес перестал брать кредиты на развитие

Тюменский бизнес перестал брать кредиты на развитие

19 февраля 2025, 05:00
Фото: 1MI.
Многие предприниматели в Тюменской области предпочли не брать кредиты, а продавать бизнес. Темпы прироста кредитного портфеля упали, а сумма задолженности выросла. Эксперты назвали основной причиной высокие ставки.

В январе–октябре 2024 года прирост корпоративного кредитования составлял 3,4%, но уже в ноябре снизился до 2,7%. А в декабре упал до 1,1%. За год тюменский бизнес взял кредитов на 732 млрд рублей, что на 40% больше уровня 2023 года. Задолженность предприятий выросла на 45% год к году. На начало 2025 года тюменский бизнес задолжал банкам более 900 млрд рублей, следует из данных отделения Банка России по Тюменской области.

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В регуляторе пояснили, что на трансформацию экономики нужно время, но все идет в правильном направлении. Российскому бизнесу не грозят массовые банкротства. По словам, главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, охлаждение кредитования должно «транслироваться в динамику цен», пишет РБК Тюмень.

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Тюменские предприниматели массово избавляются от автомоек и СТО, кофеен и кафе, на продажу выставлены десятки бутиков. Большинство владельцев бизнеса выставили дело на продажу потому, что не достигли ожидаемой прибыли. Они решили не рисковать, вкладывая деньги в развитие бизнеса, а уходят в другие сферы.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Кредиты#Предприниматели
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