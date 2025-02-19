Тюменский бизнес перестал брать кредиты на развитие

В январе–октябре 2024 года прирост корпоративного кредитования составлял 3,4%, но уже в ноябре снизился до 2,7%. А в декабре упал до 1,1%. За год тюменский бизнес взял кредитов на 732 млрд рублей, что на 40% больше уровня 2023 года. Задолженность предприятий выросла на 45% год к году. На начало 2025 года тюменский бизнес задолжал банкам более 900 млрд рублей, следует из данных отделения Банка России по Тюменской области.