Тюменский бизнес перестал брать кредиты на развитие

Posted 19 февраля, 05:00
Published 19 февраля, 05:00
Modified 19 февраля, 05:03
Updated 19 февраля, 05:03
В январе–октябре 2024 года прирост корпоративного кредитования составлял 3,4%, но уже в ноябре снизился до 2,7%. А в декабре упал до 1,1%. За год тюменский бизнес взял кредитов на 732 млрд рублей, что на 40% больше уровня 2023 года. Задолженность предприятий выросла на 45% год к году. На начало 2025 года тюменский бизнес задолжал банкам более 900 млрд рублей, следует из данных отделения Банка России по Тюменской области.
В регуляторе пояснили, что на трансформацию экономики нужно время, но все идет в правильном направлении. Российскому бизнесу не грозят массовые банкротства. По словам, главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, охлаждение кредитования должно «транслироваться в динамику цен», пишет РБК Тюмень.
Тюменские предприниматели массово избавляются от автомоек и СТО, кофеен и кафе, на продажу выставлены десятки бутиков. Большинство владельцев бизнеса выставили дело на продажу потому, что не достигли ожидаемой прибыли. Они решили не рисковать, вкладывая деньги в развитие бизнеса, а уходят в другие сферы.