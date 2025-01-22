В Тюмени продают клинику для уставших топ-менеджеров

Posted 22 января, 08:08
Published 22 января, 08:08
Modified 22 января, 08:10
Updated 22 января, 08:10
Екатеринбурженка Олеся Журкевич решила продать практически готовый бизнес в центре Тюмени. Место под названием «Улутай клиник» должно было оказывать услуги бизнесменам, руководству и обеспеченным сотрудникам компаний, сгорающим на работе. Владельцы обещали помочь тем, кому «нужна перезагрузка и здоровое тело для генерации новых идей», «сохранить здоровье и энергию для преодоления карьерных свершений».
«Городской формат восстановительной клиники дает возможность восполнять ресурсы и энергию в тот момент, когда это необходимо, „здесь и сейчас“. Формат предполагает медицинский подход ко всем процедурам», — говорится на сайте клиники.
Клиника пока не получила лицензию и оборудование. Все остальное для работы уже внутри, заявила владелица. Учреждение начинало набирать персонал, когда ситуация резко изменилась.
«Продается почти готовая к запуску, но без оборудования (есть только один, но крутой аппарат), тюменская клиника. Мы остановились на этапе лицензирования. Помещение в аренде, в центральном районе города», — написала Журкевич в своем блоге.
Параллельно бизнесвумен продает «Центр лечебного голодания „Улутай“ на Алтае. Она заверила, что проблем с бизнесом не было, но вмешались „замыслы Вселенной“. Журкевич намерена через пару лет запустить новые проекты и посоветовала конкурентам не терять бдительности.
В Тюмени все чаще продают готовый бизнес из-за низких доходов и усталости владельцев. Так, массово выставлены на продажу магазины модной одежды и обуви по ценам от 1,2 млн до 16,5 млн рублей.