В Тюмени продают клинику для уставших топ-менеджеров

Екатеринбурженка Олеся Журкевич решила продать практически готовый бизнес в центре Тюмени. Место под названием «Улутай клиник» должно было оказывать услуги бизнесменам, руководству и обеспеченным сотрудникам компаний, сгорающим на работе. Владельцы обещали помочь тем, кому «нужна перезагрузка и здоровое тело для генерации новых идей», «сохранить здоровье и энергию для преодоления карьерных свершений».